Luminar Neo, 5 nuove funzioni AI pazzesche per foto perfette e uno sconto del 20%

Con l’arrivo dell’autunno, si annuncia un’importante evoluzione per il software di fotoritocco Luminar Neo. Skylum ha in programma un aggiornamento significativo che non si limita ad aggiungere nuove funzioni, ma mira a trasformare l’applicazione da un semplice editor di immagini a un ecosistema creativo integrato e completo.

Questa transizione risponde alle esigenze del fotografo moderno, che richiede strumenti interconnessi e intelligenti. Le nuove funzionalità sono state sviluppate per ottimizzare e rendere più intuitivo il flusso di lavoro di fotografi amatoriali e professionisti, automatizzando le attività complesse e liberando più tempo per la creatività.

Le principali funzionalità introdotte

Restauro

Viene introdotta una nuova funzione, denominata “Restauro”, progettata specificamente per recuperare vecchie fotografie stampate e digitalizzate. Grazie ad algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, questo strumento è in grado di analizzare in profondità immagini sbiadite, graffiate, macchiate o danneggiate dal tempo.

Il software identifica e rimuove digitalmente le imperfezioni più comuni, come crepe, pieghe e polvere, ricostruendo le aree mancanti con una coerenza notevole. Oltre alla pulizia, ripristina i dettagli persi e bilancia accuratamente i colori, correggendo le dominanti cromatiche tipiche delle stampe invecchiate. L’obiettivo non è solo tecnico, ma anche emotivo: dare nuova vita a ricordi di famiglia che si pensavano irrimediabilmente perduti.

Assistente AI

Per i momenti di incertezza creativa in cui non si sa come migliorare un’immagine, viene integrato l’Assistente AI. Questo strumento va oltre i semplici filtri preimpostati: analizza il contenuto specifico della fotografia (paesaggio, ritratto, architettura) e ne riconosce gli elementi chiave. Sulla base di questa analisi, suggerisce una sequenza logica di modifiche, strumenti e processi ideali per valorizzarla.

Ad esempio, potrebbe consigliare di aumentare il contrasto del cielo in un paesaggio o di ammorbidire la pelle in un ritratto. Funziona come una guida contestuale interna al software, che aiuta anche i meno esperti a sbloccare il pieno potenziale di ogni scatto attraverso l’uso di prompt in linguaggio naturale, democratizzando l’accesso a risultati di livello professionale.

Gallerie Web

La condivisione del proprio lavoro viene radicalmente semplificata con la funzione “Gallerie Web”. Con pochi clic, è possibile convertire una selezione di immagini modificate in una galleria online dall’aspetto professionale, ospitata sui server di Skylum. Questo elimina la necessità di competenze di programmazione, web design o gestione di un hosting esterno.

La funzione è pensata sia per il professionista che deve condividere rapidamente le anteprime con un cliente, sia per l’amatore che desidera mostrare i propri scatti a parenti e amici in modo elegante e privato, lontano dalla compressione e dai formati dei social media.

Modifica multi-dispositivo

Abbracciando la flessibilità richiesta dai flussi di lavoro moderni, viene resa possibile la modifica sincronizzata su più dispositivi. Attraverso un sistema basato su cloud, un utente può iniziare a lavorare su una foto dal proprio smartphone, magari per una prima scrematura e una correzione rapida, per poi proseguire sul computer desktop del proprio studio, sfruttandone la maggiore potenza di calcolo e la precisione dello schermo per le rifiniture. Ogni modifica viene sincronizzata in tempo reale, mantenendo una perfetta continuità nel processo creativo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Volume

Per contrastare la tipica mancanza di profondità che a volte caratterizza le immagini digitali, viene aggiunto lo strumento “Volume”. Questa non è una semplice regolazione della nitidezza o del contrasto.

Con un solo clic, la funzione analizza l’immagine e applica micro-correzioni intelligenti per conferire maggiore tridimensionalità e ricchezza alla scena. Agisce aggiungendo profondità alle ombre e luminosità alle alte luci in modo selettivo, rendendo gli elementi visivamente più staccati dallo sfondo e l’immagine complessivamente più impattante e realistica.

Miglioramenti generali e visione d’insieme

Oltre alle nuove funzioni, l’aggiornamento porta con sé un tangibile aumento delle prestazioni generali. Strumenti di uso comune che richiedono un’intensa elaborazione, come Sostituzione Cielo, Sfocatura Sfondo (Bokeh) e Correzione Lenti, risultano ora fino al 25% più veloci, riducendo i tempi di attesa.

È stato inoltre ampliato il supporto per i file RAW di nuovi modelli di fotocamere, garantendo la compatibilità con l’attrezzatura più recente. Infine, è stato migliorato il processo di onboarding per guidare i nuovi utenti alla scoperta delle potenzialità del software.

Tutte queste implementazioni non sono isolate, ma fanno parte della visione di Skylum per l’ecosistema Luminar: una piattaforma unificata che collega in modo trasparente l’esperienza desktop, quella mobile e i servizi web, consentendo un processo creativo fluido e senza interruzioni.

Offerta speciale per i lettori di Macitynet

In conclusione

L’aggiornamento autunnale segna un passo evolutivo decisivo per Luminar Neo, che si afferma come uno strumento più veloce, intelligente e profondamente integrato. Le nuove funzionalità sono state concepite non solo per aggiungere possibilità, ma per fornire ai fotografi strumenti concreti ed efficaci per realizzare la propria visione creativa in modo più rapido e intuitivo.

Questa evoluzione riflette un cambiamento nel settore, dove l’intelligenza artificiale diventa un partner creativo anziché un semplice automatismo.