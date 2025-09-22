Huawei GT6, GT6 Pro e Ultimate 2 fanno il pieno di sensori per bici, sub e salute

A breve distanza dai nuovi Apple Watch, Huawei risponde con l’ultima generazione dei suoi indossabili Watch GT6, GT6 Pro e Ultimate 2, tutti con autonomia e sensori migliorati per salute e sport, in particolare per ciclismo e immersioni subacquee, ma non solo.

Nei modelli GT6 la cassa è in acciaio inossidabile con schermo AMOLED da 1,32” o 1,47” a seconda del modello da 41 o 46 mm e luminosità fino a 3.000 nit. Anche l’autonomia migliora: arriva fino a un massimo di 14 giorni per il 41mm e fino a 21 giorni per i 46 mm in modalità risparmio energetico, mentre con l’uso standard questi valori si dimezzano: circa 7 giorni per il 41mm e circa 12 giorni con i 46mm.

Sia i modelli GT6 che GT6 Pro integrano il nuovo TruSense System per offrire metriche di salute complete e più accurate, tutti offrono oltre 100 modalità di allenamento e sport a cui ora si aggiungono funzioni avanzate per quattro attività outdoor: ciclismo, trail running, golf e sci.

Per gli appassionati di bici c’è il misuratore di potenza di pedalata virtuale: senza dover ricorrere a un misuratore di potenza dedicato, questi smartwatch offrono una analisi delle prestazioni di livello professionale. Grazie alla stima della potenza reale e della media è possibile regolare l’intensità dell’allenamento.

Per chi fa ancora più sul serio è sempre possibile collegare via Bluetooth fino a quattro sensori esterni: fascia cardio, sensore di cadenza, misuratore di potenza e tachimetro. Anche la modalità sci avanzata è disponibile su tutti i modelli con posizionamento avanzato e dati completi per affrontare al meglio ogni discesa e pista.

Solo nei modelli superiori GT6 Pro (cassa da 46mm), con cassa in titanio di grado aerospaziale e schermo protetto con vetro zaffiro, si aggiungono le nuove modalità sportive avanzate dedicate a trail running e golf.

Chi ama correre per sentieri e montagne dispone di posizionamento preciso, grafici sull’andamento altimetrico e analisi dell’inclinazione in tempo reale, così è possibile gestire l’energia in modo ottimale lungo l’intero percorso. L’indossabile offre distanza stimata tra i punti di riferimento, velocità, battito cardiaco, pendenza e ritmo di salita.

Invece la modalità golf avanzata mette a disposizione mappe dettagliate in alta definizione di oltre 17.000 di campi in 80 paesi e regioni: numero e disponibilità variano in base alla nazione. L’utente può scaricare le mappe per averle sempre sottocchio e misurare con precisione le distanze per migliorare ogni tiro e strategia.

Tutti i modelli offrono monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dell’ossigenazione del sangue, notifiche sulla variabilità della frequenza cardiaca 24 ore su 24, sette giorni su sette e l’analisi dell’aritmia del polso. Invece la rilevazione dell’elettrocardiocgramma è solo su GT6 Pro.

Huawei Watch Ultimate 2

Si colloca in una fascia di prezzo superiore Huawei Ultimate 2, presentato come il primo smartwatch al mondo certificato per immersioni fino a 150 metri di profondità: è anche il primo al mondo dotato di tecnologia subacquea basata sul sonar per inviare e ricevere messaggi sott’acqua. Il costruttore assicura lo scambio di messaggi preimpostati ed emoticon con i compagni di immersione fino alla distanza massima di 30 metri, mentre è possibile inviare un SOS fino alla distanza massima di 60 metri.

Il costruttore ha progettato un sistema di antenna a fessura che migliora la ricezione all’aperto. Offre sistema di posizionamento battezzato Sunflower con tecnologia dual-band e supporto a cinque sistemi satellitari per assicurare la navigazione precisa anche in condizioni difficili. Integra la tecnologia eSIM per effettuare chiamate anche senza uno smartphone collegato.

La cassa di Huawei Watch Ultimate 2 è realizzata in metallo liquido a base di zirconio, con ghiera in nanocristallo ceramico e rivestimento schermo in vetro zaffiro. Condivide il sistema di sensori TruSense impiegato in GT6 e GT6 Pro, oltre a tutte le funzioni di monitoraggio per salute, fitness e sport già viste per i modelli precedenti. Questo modello offre un’autonomia di 4,5 giorni in modalità d’uso standard che può arrivare fino a un massimo di 11 giorni in risparmio energetico.

Huawei GT6, GT6 Pro e Ultimate 2, disponibilità e prezzi

I modelli Huawei GT6 e GT6 Pro sono compatibili sia con Android che con iPhone: sono già disponibili a partire da 249 euro. In occasione del lancio si possono acquistare in sconto, con o senza auricolari Huawei FreeBuds SE 3 inclusi nel prezzo, partendo da questa pagina di Amazon.

Invece Huawei Watch Ultimate 2 (compatibile con iOS e Android) sarà disponibile a partire dal’08 ottobre, nella colorazione nera al prezzo di €899,00 e nella colorazione blu al prezzo di €999,00. È possibile registrarsi da questa pagina di Huawei Store per ricevere un’offerta speciale con un coupon di 100€ per l’acquisto.

