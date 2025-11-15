Mac mini torna al minimo storico, solo 549 €

Il Mac mini con chip Apple M4 scende al prezzo più basso si sempre al 549€, invece di 729€. La riduzione è pari a circa il 25% in meno rispetto al prezzo ufficiale, una cifra che lo rende estremamente competitivo per chi vuole un desktop compatto e scattante.

Chip M4 a 10 core e doppio supporto video

Il Mac mini di nuova generazione è basato sul processore M4, una soluzione con CPU a 10 core (4 ad alte prestazioni e 6 pensati per ridurre i consumi) e GPU a 10 core. Questa piattaforma garantisce tempi di risposta rapidi e gestione termica ottimizzata anche nelle attività più impegnative.

È in grado di gestire due monitor contemporaneamente: uno fino a 6K tramite Thunderbolt e un secondo in 4K via HDMI. La configurazione base offre 256 GB di SSD e 8 GB di memoria unificata, abbastanza per avviare rapidamente macOS e lavorare con app professionali senza rallentamenti.

Porte complete e integrazione con macOS 26

Sul retro si trovano 2 Thunderbolt/USB 4, 2 USB-A tradizionali, uscita HDMI, porta Ethernet e jack audio da 3,5 mm, così da collegare facilmente accessori moderni e dispositivi più datati. Il sistema arriva con macOS 26, quindi supporta tutte le funzioni Apple più recenti, come AirDrop, Universal Control e Handoff. Il design rimane fedele allo stile classico: corpo in alluminio compatto, silenzioso e adatto anche a postazioni minimaliste.

Ideale per chi lavora alla scrivania e vuole potenza

Il Mac mini è perfetto per chi preferisce un computer da scrivania, sfruttando la comodità di un hardware potente, stabile e molto silenzioso. Si adatta bene sia a chi monta video o sviluppa software, sia a chi ha semplicemente bisogno di un desktop affidabile ma compatto: pesa poco più di un chilo e occupa meno di 20 cm di spazio.

Grazie al supporto per due monitor, allo storage SSD rapido e alla memoria unificata, permette di lavorare senza intoppi con Final Cut, Xcode, Lightroom e molte altre applicazioni professionali.

In questo momento su Amazon è proposto a 549€, contro i 729€ di listino: è il prezzo più basso in assoluto che abbiamo visto.

Sto caricando altre schede...