Black Friday, tutte le offerte DJI per volare, registrare audio, video riprendere e creare

DJI è diventata negli anni un punto di riferimento non solo per i droni civili, ma per un intero ecosistema dedicato alla creazione di immagini in movimento. Se guardate alla sua produzione “accessibile”, lasciando da parte i modelli professionali e di fascia superiore rispetto alla famiglia Avata, vi trovate davanti a un catalogo pensato per chi vuole volare e raccontare storie senza complicarsi la vita.
Da un lato ci sono i droni compatti sotto i 250 grammi della serie Mini, ideali per viaggi, riprese quotidiane e primi passi nella fotografia aerea, con funzioni sempre più evolute di tracking e sicurezza in volo.
Dall’altro c’è l’universo FPV con Avata 2, che porta un’esperienza immersiva e cinematografica anche a chi non è un pilota esperto, grazie a controlli semplificati e riprese 4K grandangolari a bassa quota.
n questa panoramica restano volutamente fuori sia i droni più avanzati sia il nuovissimo Neo 2, mentre ha senso ricordare che DJI presidia anche la fascia “creator” con soluzioni leggere e immediate.
Il valore di DJI però non si ferma al volo. L’azienda completa l’offerta con stabilizzatori per smartphone Osmo Mobile, gimbal per fotocamere e cineprese della linea Ronin/RS, microfoni wireless DJI Mic per la produzione mobile, e action cam/osservatori tascabili come Osmo Action e Osmo Pocket, strumenti nati per chi registra spesso in movimento e vuole file pronti da montare.
E se state pensando di entrare in questo ecosistema o aggiornarvi, è il momento giusto: per il Black Friday Amazon 2025, in corso dal 20 novembre al 1° dicembre con culmine il 28 novembre, molti prodotti DJI tornano fortemente in sconto, spesso con tagli interessanti su droni compatti, gimbal e camere della serie Osmo.
Non mancano gli sconti anche su due nuovi ambiti per la produzione DJI: le powerstation e i robot domestici! Ecco una selezione.
