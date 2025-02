Il Mac mini M4 Pro più potente su Amazon è in sconto del 5%

Pubblicità

Il Mac mini M4 Pro nella versione top preconfigurata disponibile per Amazon va in sconto sul negozio online. Parliamo del Mac mini M4 Pro da 512 GB di SSD ultraveloce e con 24 GB di RAM che scende a 1599 € con un risparmio di 80 € rispetto al prezzo originale di 1679 €.

La caratteristica primaria del nuovo Mac mini di cui abbiamo parlato largamente, è nelle dimensioni. Il guscio con una pianta da 12,7 cm di lato, è davvero minuscolo collocando il Mac mini del 2024 in una classe tutta sua. rispetto al modello precedente occupa una superficie ridotta anche se è leggermente più alto.

Ma ci sono tantissime altre novità.

La configurazione delle porte include nella parte anteriore due porte USB-C compatibili con USB 3 e un jack audio con supporto per cuffie ad alta impedenza. Sul retro, Mac mini con M4 ha tre porte Thunderbolt 5 che assicurano la massima velocità anche sui dischi esterni, ottimi per l’editing video..

Mac mini ha di serie una porta Gigabit Ethernet, configurabile con fino a 10Gb Ethernet e una porta HDMI. Supporta nella configurazione base fino a a tre monitor 6K a 60Hz, per un totale di oltre 60 milioni di pixel.

Ha un processore M4 12+16 core. Il processore ha un neural engine da 16-core, il vero punto di forza in chiave Ai per il Mac mini.

I prezzo del Mac mini con M4 Pro più potente acqistabile su Amazon è di 1679. Qui in sconto lo pagate 1599 €. Non è certo un ribasso memorabile ma è sempre meno del prezzo Apple ed è disponibile in pronta consegna.

