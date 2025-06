Per il ritorno a scuola col Mac, Apple ti dà una mano a convincere i genitori

Come convincere i propri parenti a comprare un Mac per la scuola? Apple propone agli studenti uno sconto e uno strumento su misura: una presentazione multimediale personalizzabile.

Si tratta di una serie di slide — nello stile di un incontro aziendale o di un convegno — disponibili in formato Keynote, PowerPoint e Google Slides, pensate per fornire buoni argomenti a chi gestisce il budget familiare e giustificare l’acquisto di un computer Apple con finalità didattiche.

L’iniziativa, lanciata in concomitanza con la tradizionale campagna Back to School (che quest’anno ruota attorno a offerte su accessori come AirPods, mouse e tastiere), unisce toni ironici e approccio professionale: immagini curate, animazioni, effetti sonori e commenti fuori campo accompagnano la presentazione per aiutare gli studenti nel loro tentativo di persuasione.

Il template evidenzia la solidità del Mac come investimento a lungo termine, le prestazioni dei chip Apple Silicon, le funzioni di sicurezza integrate e — con una nota umoristica — i benefici della leggerezza del MacBook Air sulla salute della schiena.

Le 81 slide che compongono la presentazione possono essere adattate liberamente: nomi, prezzi e riferimenti personali possono essere modificati per rendere l’intervento più efficace e credibile in ambito familiare.

Nei giorni scorsi, Apple aveva pubblicato su YouTube anche un filmato intitolato “How to Convince Your Parents to Get You a Mac”, strutturato come una finta “College Prep Assembly”, ovvero un incontro motivazionale in stile scolastico pre-universitario.

Protagonista del video è il comico americano Martin Herlihy, nel ruolo di un relatore che guida gli studenti nel confronto tra Mac e PC Windows, toccando sia i costi nascosti (antivirus, software di backup, accessori) sia l’affidabilità del sistema. In una scena, Herlihy inscena un finto panico davanti alla celebre Blue Screen of Death, per poi rassicurare: “Tranquilli, succede solo su un PC.”

Il video, tuttavia, è stato rimosso poco dopo la pubblicazione per ragioni non chiarite. Secondo alcune ipotesi, il tono ironico — talvolta sopra le righe — sarebbe apparso poco in linea con lo stile abituale della comunicazione Apple.