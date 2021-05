Mac Pro dimezzato, il concept in salsa Apple Silicon

Alla fine l’intera gamma dei computer Apple utilizzerà i suoi processori, i chip M1 presentati lo scorso anno e che gradualmente stiamo ritrovando in tutti i nuovi modelli presentati dall’autunno scorso in avanti, a partire dai portatili fino al Mac Mini e ai più recenti iMac tutti colorati. L’unico che per ora resta fuori dai giochi è il Mac Pro: ma fino a quando? Alcune voci che hanno cominciato a circolare di recente ci dicono che Apple starebbe lavorando ad una nuova versione del processore, chiaramente più potente, che potrebbe essere destinato al prossimo Mac Pro.

Nell’attesa c’è chi si sta già immaginando come potrebbe essere e, probabilmente condizionato o forse anche soltanto ispirato ai nuovi iMac che, con la complicità di un processore fatto in casa e delle nuove tecnologie, è riuscito finalmente ad essere realmente molto molto sottile, ha realizzato alcuni disegni tridimensionali che mostrano come apparirebbe un Mac Pro esteticamente uguale all’attuale, ma semplicemente rimpicciolito.

Immaginate di tagliare a metà l’attuale Mac Pro, ed ecco che vien fuori il disegno pubblicato da Róbert Hallon su Svetapple. E’ sempre il Mac Pro che troviamo elencato oggi tra le pagine di Apple, con le maniglie e la facciata traspirante con effetto “grattuggia di formaggio”: semplicemente, come dicevamo, molto più piccolo, con delle dimensioni che si avvicinano a quanto ha lasciato intendere il leaker Jon Prosser quando qualche tempo fa disse che avrebbe avuto all’incirca le dimensioni di tre Mac Mini impilati uno sull’altro, piuttosto simile al celebre Power Mac G4 Cube (ve lo ricordate?).

E’ chiaro che questo non è il design scelto ufficialmente da Apple per il futuro Mac Pro ma semplicemente l’idea di come si potrebbe adattare quello del computer esistente ad una sua versione miniaturizzata. Magari per questo nuovo modello l’azienda opterà per un aspetto completamente nuovo, chissà. Sembra invece essere più probabile che non ne sapremo molto di più almeno fino al 2022, anno previsto per il lancio del primo Mac Pro con processore Apple Silicon.