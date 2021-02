Il nuovo Mac Pro atteso con design stile G4 Cube moderno

In precedenza era stato descritto come un Mac Pro attuale solo molto più piccolo e compatto, ora però secondo nuove anticipazioni il Mac Pro con Apple Silicon sembra avrà un design che richiama alla memoria lo storico Power Mac G4 Cube venduto da Apple solo per un breve periodo di tempo, tra il 2000 e poi dismesso subito nel 2001 per le scarse vendite. Questo per le dimensioni, mentre il look sarà completamente rivisto in chiave moderna: tutto in alluminio come Mac mini.

L’anticipazione arriva insieme a quella relativa ai nuovi iMac Apple Silicon indicati in fase di prototipo in cinque accattivanti colorazioni, anche se i piani di Apple potrebbero naturalmente cambiare da qui al lancio. Sia per gli iMac che per Mac Pro Apple Silicon sembra che Apple abbia intenzione di proporre un rinnovo che sia allo stesso tempo un richiamo al passato e alla nostalgia. Per gli iMac l’introduzione di più colori richiamerebbe alla memoria i leggendari primi iMac di fine anni ’90 con il ritorno di Steve Jobs in Apple.

Invece Mac Pro Apple Silicon ricorderebbe per le dimensioni Power Mac G4 Cube, una macchina per l’epoca avveniristica e rimasta impressa nell’immaginario di numerosi utenti Apple di lungo corso, questo nonostante le vendite limitate abbiano spinto Cupertino a rimuoverlo rapidamente dal listino e dalla produzione. Anche Bloomberg già a gennaio ha indicato un Mac Pro simile al G4 Cube.

Secondo il leaker Jon Prosser il nuovo Mac Pro Apple Silicon stile G4 Cube avrà le dimensioni e anche un look molto simile a quello che si otterrebbe impilando tre o quattro Mac mini attuali, come mostra il render che riportiamo in questo articolo. Le componenti e la scheda principali sembra saranno installati nella parte inferiore della macchina, sormontanti da un sistema di raffreddamento. Purtroppo non sono forniti ulteriori dettagli sull’eventuale presenza di alloggiamenti per schede interne.

Nessun accenno nemmeno alla presunta data di introduzione: secondo anticipazioni precedenti questa macchina vedrà la luce nel 2022, secondo altri invece potrebbe essere anticipata e arrivare già entro la fine di quest’anno. Apple starebbe anche lavorando a un rinnovo del Mac Pro ora a listino da proporre sempre con processori Intel e con design invariato.

