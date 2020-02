Magic Earbuds: cancellazione del rumore super con i true wireless di Honor

Insieme ai nuovi modelli di smartphone, ai portatili da 14 e 15 pollici e ai nuovi cinturini per smartwatch Honor ha presentato il primo modello di auricolari true wireless dell’azienda pensati sia per chi fa fitness sia per chi viaggia per studio e per lavoro.

Sono disponibili in due colori e hanno l’ormai classica forma con stelo che facilita il posizionamento del microfono per una migliore capacità di conversazione. Ma i microfoni a bordo sono ben 3 e il tutto contribuisce anche a migliorare il sistema di riduzione del rumore attivo.

Sono stati infatti studiati tre profili di riduzione del rumore per gli ambienti più frequenti in cui verranno usati: locali pubblici come bar e ristoranti, metro (o treno) e aereo per ottenere delle risposte di equalizzazione adeguate al contorno.

Gli auricolari combinano la tecnologia Hybrid Active Noise Cancelling, tre microfoni integrati e un’unità driver da 10 mm per offrire una qualità dei bassi di ottimo livello per gli amanti della musica.

I controlli touch integrati sulla scocca permettono di regolare il livello del volume e il passaggio tra una canzone e l’altra. Disponendo di uno smartphone dotato di sistema EMUI 10 (Honor e Huawei) è possibile utilizzare un rilevamento intelligente dell’attivazione ed un accoppiamento rapido ma gli auricolari possono funzionare in combinazione con qualsiasi smartphone.

La batteria interna degli auricolari permette fino a 3 ore e mezza di autonomia. La custodia di ricarica ha una porta USB-C e aumenta l’autonomia totale fino a 13 ore di riproduzione.

Ecco tutte le caratteristiche tecniche:

Color i Pearl White, Robin Egg Blue

i Pearl White, Robin Egg Blue Design True Wireless con asta e driver da 10 mm

True Wireless con asta e driver da 10 mm Connettività : Bluetooth 5.0, A2DP 1.3, HFP 1.6, AVRCP 1.5

: Bluetooth 5.0, A2DP 1.3, HFP 1.6, AVRCP 1.5 Dimensioni: auricolari : 41,8 × 23,7 × 19,8 mm / custodia : 80,7 × 35,4 × 29,2 mm

: 41,8 × 23,7 × 19,8 mm / : 80,7 × 35,4 × 29,2 mm Peso: auricolari : 5,4 g / custodia : 51 g

: 5,4 g / : 51 g Batteria: auricolari: 37 mAh / custodia: 410 mAh

Gli auricolari HONOR Magic Earbuds saranno disponibili in Pearl White e Robin Egg Blue, a partire da aprile 2020 a un prezzo di 129 euro anche nel nostro paese.