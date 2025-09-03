Magic Mouse Apple in sconto, solo 65 euro

Su Amazon trovate in offerta il Magic Mouse di Apple, pensato per chi lavora o naviga con Mac e iPad. Il costo è di 65€ invece degli abituali 85€, prezzo di grande interesse perchè è più o meno lo stesso delle giornate di sconti e solo di poco sopra il minimo storico.

Design sottile e connessione Bluetooth

Il Magic Mouse si distingue per un design minimale, leggero e interamente privo di cavi. Funziona tramite connessione Bluetooth stabile e immediata, senza bisogno di adattatori. La scocca in bianco lucido si abbina perfettamente ai dispositivi Apple, mentre la parte inferiore integra piedini ottimizzati per garantire uno scorrimento fluido sulla scrivania. È un accessorio pensato per ridurre al minimo l’ingombro, ideale sia per postazioni fisse sia da portare in borsa accanto al portatile.

Superficie Multi-Touch e compatibilità Apple

La superficie superiore del mouse è completamente Multi-Touch, così potete eseguire gesti rapidi come scorrere lateralmente tra le pagine web, passare da un’app all’altra o effettuare lo zoom con un semplice tocco. Il dispositivo è pienamente compatibile con macOS e iPadOS, integrandosi con le funzioni native di sistema. Questo lo rende adatto a chi lavora con software grafici, a chi gestisce documenti o a chi utilizza l’iPad come computer principale.

La batteria interna del Magic Mouse è ricaricabile tramite USB-C, senza la necessità di pile sostituibili. Con una singola ricarica offre diverse settimane di autonomia, riducendo la necessità di collegarlo frequentemente. Grazie al cavo incluso potete ricaricarlo direttamente dal vostro Mac o alimentatore. Il sistema di ricarica veloce permette inoltre di ottenere ore di utilizzo con pochi minuti collegato alla presa, rendendolo pratico anche in mobilità.

Il prezzo scende da 85€ a 65€ su Amazon, pari a uno sconto del 24% sul listino.

