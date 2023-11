Black Friday, caricabatterie Anker potente e compatto, 65W a solo 34,99€

Per il Black Friday non mancano certo gli sconti sui caricabatterie. Ma su uno vale la pena di soffermarsi in particolare, è l’Anker 735, un dispositivo ad alte prestazioni che pagate solo 34,99 €, il prezzo più basso di sempre.

L’Anker 735 è un accessorio capace di gestire tutti i vostri dispositivi ricaricando a piena potenza anche un MacBook Air e di funzionare come caricabatterie per iPhone o per un altro dispositivo che si ricarica con porta USB-A. Presenta, infatti, due porte USB-C e una porta USB-A in un fattore di forma molto piccolo.

La particolarità di questo accessorio è in primo luogo nella potenza. Arriva a 65W collegando un singolo dispositivo a ciascuna delle due porte USB-C, potenza perfetta per un MacBook Air M2 che verrà ricaricato al massimo delle sue possibilità. Se tutte e due porte USB-C sono occupate, una fornirà 45W e la seconda 20W. In questo assetto resta un’ottimo compagno dell’utente Apple che potrà così ricaricare sempre un MacBook Air, anche se non al massimo delle sue prestaizoni, sempre più velocemente che con il caricabatterie da 30W) che c’è nella scotola, e un iPhone insieme. O magari caricare un iPad e un iPhone.

Interessante la scelta di Anker di mantenere sempre a 40W la potenza della porta USB-C principale anche quando avrete collegato tre dispositivi per ricarica.

Il caricabatterie di costerebbe 50 euro ma grazie al Black Friday lo pagate solo 34,99€, il minimo storico.

