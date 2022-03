Magic Mouse non si usa durante la carica? La soluzione del mistero

Il Magic Mouse è un ottimo mouse che può essere caricato con un cavetto usando la porta Lightning che si trova sul lato inferiore del dispositivo. L’unico problema di questo sistema è che non è possibile usare il Magic Mouse 2 quando questo è collegato al Mac con il cavo di ricarica.

Il precedente Magic Mouse integrava due batterie tipo AA, permettendo di rimuovere il coperchio dell’alloggiamento batterie, usare eventuali batterie sostitutive (al litio, alcaline o ricaricabili) e continuare a usare il dispositivo; il nuovo Magic Mouse si carica velocemente ma durante la fase di ricarica bisogna attendere e non è possibile usare il dispositivo di puntamento.

Matty Benedetto, inventore su Youtube, in un filmato mostra come ha – quasi – risolto il problema dell’impossibilità di usare il Magic Mouse mentre si carica. Ha sfruttato un cavo Lightning a “L” (che occupa meno spazio in altezza rispetto ad un cavo normale) e stampato in 3D un supporto sulla base del quale sono presenti due sfere alla stregua dei vecchi mouse, un ingegnoso accessorio sul quale collocare il Magic Mouse durante la ricarica e sfruttarlo muovendosi nonostante il cavo collegato (interpretando i movimenti del sensore laser non troppo lontani dalla scrivania).

Il prodotto finale è ingegnoso, mostra una soluzione alla quale forse avrebbe dovuto pensare Apple, e permette – teoricamente – di usare il mouse e ricaricarlo senza dover capovolgere l’oggetto sulla “schiena”. C’è però un problema: durante la fase di ricarica il mouse non viene riconosciuto dal sistema. Quanto meno sappiamo che una soluzione è – potenzialmente – possibile.