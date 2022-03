Ford, 7 nuove auto elettriche in Europa entro 2024

Ford vuole lanciare sul mercato europeo almeno sette nuove auto elettriche entro i prossimi due anni. L’annuncio delle scorse ore fa parte del più grande obiettivo aziendale che mira a trasformare la società in una casa automobilistica che produce soltanto veicoli elettrici, e per arrivarci ha scelto di passare dall’Europa, dove i risultati finanziari di febbraio mostravano che questo al momento è l’unico continente in cui Ford non starebbe perdendo denaro.

La gamma di cui si fa cenno sarà composta principalmente dai crossover e probabilmente qualche nuova edizione dei furgoni Transit e Tourneo che dovrebbe comprendere anche le versioni Courier e Custom, senza dimenticare qualche modello «di media taglia» e «sportivo» a cinque posti e una nuova versione elettrico della compatta Ford Puma.

Il crossover medio – un cinque posti che promette un’autonomia di 500 chilometri con una sola carica – dovrebbe essere il primo veicolo elettrico prodotto in serie dal nuovo stabilimento Ford di Colonia, in Germania: la presentazione è prevista per la fine dell’anno mentre l’avvio della produzione, salvo ripensamenti, è stato fissato al 2023. Nello stesso anno arriveranno anche il Transit Custom e il Tourneo Custom mentre per la Puma, il crossover sportivo, il Transit Courier e il Tourneo Courier bisognerà attendere l’anno successivo.

Ricordiamo che la Mustang Mach-E e l’E-Transit fanno già parte della flotta europea di Ford che, come accennavamo in apertura, mira alla completa transizione all’elettrico entro il 2030 e la totale eliminazione dei veicoli diesel e a gas entro i cinque anni successivi.

Al momento Ford dipende ancora in larga parte dai veicoli a motori a combustione e alcuni di questi veicoli in arrivo in Europa probabilmente non giungeranno mai negli Stati Uniti, dove ad esempio la Puma non è mai stata venduta. Questa strategia perciò non sorprende visto che proprio la Puma è stato il veicolo più venduto in Europa e furgoni come il Transit sono molto comuni tra i veicoli scelti dalle aziende europee.

Questa nuova tabella di marcia “elettrizza” completamente alcuni dei veicoli Ford più famosi nel nostro continente e anche i crossover di cui si parla sono tra i più popolari. Si tratta perciò di una transizione dolce, che permetterà alle persone di abituarsi a questa nuova mobilità passando per autovetture che già conoscono e apprezzano da lungo tempo.