Manfrotto Befree GT XPRO, il treppiede da viaggio con colonna a 90 gradi integrata

Beefree GT XPRO è il primo treppiede della serie da viaggio di Manfrotto con colonna centrale inclinabile di novanta gradi. Disponibile in due distinte versioni che si differenziano per il materiale con cui è costruita la struttura, cioè in alluminio o in fibra di carbonio, si tratta di una nuova evoluzione del Manfrotto Befree, celebre treppiede lanciato sul mercato diversi anni fa – e nel tempo riproposto in diverse versioni potenziate – che riscosse un incredibile successo per via della sua velocità nell’apertura delle aste parallelamente ad un corpo super-compatto ed un peso praticamente piuma, che lo resero una prima scelta di tantissimi fotografi escursionisti e non.

Il nuovo Manfrotto Befree GT XPRO incorpora tutte le ultime tecnologie dei precedenti modelli ma aggiunge la possibilità di inclinare la colonna centrale di novanta gradi, aumentando così esponenzialmente la sua versatilità. Si tratta di un treppiede da viaggio premium interamente ideato, progettato e realizzato in Italia.

Mantiene le stesse dimensioni compatte della famiglia Befree GT (43 cm) ed è il primo treppiede da viaggio Manfrotto sviluppato appositamente per i travel photographer più esperti che scattano anche macro o inquadrature dal basso. Le gambe infatti possono essere piegate fino a 180 gradi – utilizza il sistema M-Lock che permette di bloccarle in sicurezza in tre diverse inclinazioni – mentre la colonna centrale utilizza per l’appunto un sistema inclinabile a 90 gradi alloggiato nella crociera del treppiede e che rimane strategicamente riposto senza alcun ingombro aggiuntivo fino al momento del suo utilizzo.

Questo nuovo treppiede è il più robusto della sua categoria e pesa soltanto di 1,76 Kg nella versione in fibra di carbonio menter quella in alluminio pesa 2 Kg. Befree GT XPRO è inoltre dotato della testa a sfera Manfrotto 496 con manopole per il frizionamento e per il movimento panoramico indipendenti ed è in grado di sostenere 10 Kg di attrezzatura fotografica, comprese DSLR o CSC con teleobiettivi.

Nella confezione sono incluse la borsa per il trasporto e la piastra 200PL-PRO, dotata di inserti in gomma per ottimizzare la presa della fotocamera e totalmente compatibile con gli attacchi Manfrotto RC2 e Arca-Swiss. Nel momento in cui scriviamo lo potete comprare su Amazon al prezzo di 275 euro.