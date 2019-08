I migliori smartwatch e smartband Xiaomi e Amazfit per il 2019: ecco la guida

Sebbene Apple Watch sia ad oggi lo smartwatch per eccellenza, utilizzato come termine di paragone da parte di tutti i produttori di indossabili premium, c’è un brand che svetta su tutti per rapporto qualità prezzo.

Naturalmente parliamo di Xiaomi, che nel tempo ha sfornato, anche tramite Amazfit e Mijia, degli indossabili praticamente perfetti. Di seguito non ci limiteremo fornirvi una classifica dei migliori, ma focalizzeremo l’attenzione sui modelli perfetti per ciascun utente, e ciascuna occasione.

Il miglior rapporto qualità prezzo

Partiamo subito con quello che, da parecchi mesi ormai, è lo smartwatch con il miglior rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando dell’Amazfit Bip, che in alcune regioni viene chiamato Amazfit Bip Lite, o Young Edition.

Si tratta di uno smartwatch che, nella forma, ricorda vagamente Apple Watch, anche se è più orientato al fitness. Integra un sensore per il rilevamento del battito cardiaco molto preciso, propone una interfaccia davvero semplice, in grado di mostrare tutte le informazioni più utili in pochi tocchi.

Il suo display non ha una luminosità particolarmente elevata, ma propone una tecnologia riflettente, che da il meglio di sé alla luce del sole diretta. Si tratta della caratteristica migliore, e più importante, per questo indossabile, perfetto per chi pratica attività all’area aperta, o per chi fa spesso jogging sotto al sole.

Dove tutti gli altri indossabili faticano a risultare leggibili, Amazfit Bip primeggia. Adatto praticamente a tutti, probabilmente non per le occasioni di gala, da indossare nel quotidiano con abbigliamento casual.

Inutile dire, poi, che il suo prezzo di circa 50 euro lo rende un acquisto obbligato, anche in considerazione dell’autonomia imbattibile, che arriva a circa 45 giorni di standby con una sola ricarica.

Clicca qui per acquistare Amazfit Bip Lite.

Il più economico

Da parecchi anni Xiaomi ha monopolizzato il mondo delle smartband, proponendo un prodotto davvero economico, ma performante. Con Xiaomi Mi Band 4 ha raggiunto praticamente la perfezione.

Il display finalmente a colori è l’arma vincente di questo bracciale, che rispetto alle versioni precedenti risulta più leggibile alla luce solare diretta, anche se non raggiunge di certo i livelli del BIP.

Tra le sue caratteristiche di spicco una batteria che può arrivare anche a tre settimane con una singola carica, certificazione 5ATM. Non ha il GPS, quindi non è autonomo per l’attività fisica, ma necessita di essere abbinato allo smartphone, ma per il prezzo di vendita è assolutamente fantastica. Potete leggere la recensione direttamente a questo indirizzo.

Su GearBest costa circa 29 euro.

Il più elegante e completo: Amazfit GTR

Anche l’occhio vuole la sua parte e, dunque, non sono performanti ma anche belli. Da questo punto di vista non c’è dubbio, il più elegante, quello da sfoggiare nelle occasioni mondane è Amazfit GTR.

E’ arrivato ufficialmente anche in Italia, e il suo prezzo è naturalmente uno dei punti di forza. Design classico, schermo rotondo, cinturino in pelle: non passa inosservato e si farà notare al polso.

Non rinuncia al GPS, anche se certamente non è l’orologio con cui sudare e correre: è il più elegante, ha fascino, e non lo consiglieremmo per il fitness.

Anche in questo caso il suo display riflettente lo aiuta a risultare massimamente leggibile alla luce del sole, utile anche per le notifiche da leggere al polso, mentre la batteria, anche in questo caso, fa davvero i miracoli.

Costa 134 euro su GearBest e si acquista da qui.

Il più classico: Mijia Smartwatch

Se invece siete alla ricerca di un orologio più tradizionale, ma che abbia stile da vendere, ecco allora l’orologio Mijia. Rinuncia, praticamente, a tutte le funzionalità smart dei suoi fratelli, anche se sul display, con lancette tradizionali, propone un pratico contapassi, che rappresenta poi una delle funzioni più utili per la maggior parte degli utenti. Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un prodotto dallo stile teutonico, con cassa in acciaio inossidabile e movimento al quarzo.

Gode di certificazione IP67, e al polso è tra i più sottili e minimali di sempre. Prende il fuso orario automaticamente dallo smartphone, e gode anche di un sistema di notifica promemoria grazie alla vibrazione.

Inoltre, trattandosi di uno smartwatch ibrido, non dovrete preoccuparvi di ricaricarlo troppo spesso: basterà inserirvi una classica batteria a bottone formato CR2430 e dimenticarvene per sei mesi, un’infinità se pensiamo invece a molti smartwatch attuali che in alcuni casi faticano a resistere più di due giorni

Su GearBest costa circa 78 euro e si acquista da qui.

Il più sportivo: Amazfit Verge Lite

Amanti del fitness unitevi, Ecco l’orologio che fa per voi. Schermo a colori da 1,3 pollici con tecnologia AMOLED, possibilità di tracciare ben 7 Modalità Sportive grazie a GPS + GLONASS. Sulla parte posteriore insiste un sensore ottico, che permette di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, anche grazie ad una nuova generazione di sensori e algoritmi ottici ad alta precisione per un monitoraggio più accurato e un minore consumo energetico.

La funzione di registrazione della frequenza cardiaca per tutto il giorno consente di vedere le variazioni della frequenza cardiaca durante il giorno, scoprire anomalie nel tempo, naturalmente riducendo l’autonomia del terminale, che invece in stand by offre fino a 20 giorni con una singola ricarica.

Tutto questo ad un prezzo eccezionale: circa 80 euro. Clicca qui per comprare.