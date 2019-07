Marvel Cinematic Universe Fase 4: tutti i film e le serie in arrivo nei prossimi 2 anni.

Durante una lunga comunicazione di oltre 90 minuti al San Diego Comic Con, il presidente di Marvel Kevin Feige ha aggiornato il pubblico su quella che viene definita la Fase 4 di MCU (Marvel Cinematic Unverse) con una serie di date di rilascio che confermano molte delle voci dei mesi scorsi.

Iniziamo dal 2020: il primo maggio sarà la volta di Black Widow, un prequel che mostra la storia della rossa Natasha agente dello S.h.i.e.l.d. (interpretata ovviamente da Scarlett Johansson affiancata da Rachel Weisz) prima delle avventure con gli Avengers, per essere seguito il 6 Novembre da The Eternals ovvero “Gli Eterni” che riprende la saga prodotta Jack Kirby con interpreti quali Richard Madden, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Il 12 Febbraio 2021 arriverà Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con il Maestro del Kung Fu (pubblicato in fumetto anche nel nostro paese) nella sua lotta senza quartiere alla distruzione dell’impero del Mandarino, suo padre. L’interprete principale sarà Simu Liu il primo protagonista dai caratteri asiatici di un film MCU.



Doctor Strange and the Multiverse of Madness (in arrivo il 7 Maggio 2021) sarà in qualche modo uno dei primi film dell’orre o forse dovemmo dire terrore (perlomeno psichedelico) di MCU. Protagonista sempre Benedict Cumberbatch affiancato da Elizabeth Olsen (vista anche in Avengers).

Thor: Love and Thunder (November 5th, 2021) diretto dal regista dell’episodio Thor:Ragnarok ma questa volta con una sorprendente Natalie Portman in veste di Thor con tanto di martello.

Per quanto riguarda la programmazione su Disney+ che non sappiamo ancora su quale piattaforma streaming sarà distribuita in Italia, nel primo autunno 2020 arriveranno Falcon and the Winter Soldier, (una sorte di seguito degli Avengers dopo la sconfitta di Thanos) seguita nella primavera 2021 da WandaVision e Loki, nell’estate 2019 da What If (una serie animata con eventi e supereroi prefigurati in multiversi alternativi) e infine nell’autunno 2021 da Hawkeye.

In realtà nella fase 4 sono previsti anche film dei Fantastici Quattro, X-Men (queste saghe sono state inglobate in MCU dopo l’acquisto di FOX) e Blade (con l’attore premio Oscar Mahershala Ali che in realtà faceva il cattivo nella serie Marvel per Netflix) ma l’annuncio era troppo complesso per citare tutte le date e tutti i film in corso di realizzazione.

Sicuramente una delle serie Disney+ più interessanti sarà Loki sempre interpretato da Tom Hiddleston che in qualche modo si occupa di interpolare quanto è accaduto al fratello di Thor nei vari film di Capitan America e degli Avengers a partire dal 2012 e dalla sua fuga con il Tesseract.

Quello che è sicuro è che tutto l’Universo Cinematico sarà “sincronizzato” tra le serie TV e gli eventi cinematografici in modo alimentare la “dipendenza” degli appassionati Marvel dalle varie saghe e promuovere la visione in sala o sullo schermo casalingo.