Massaggiatore a percussione con 6 modalità e schermo touch a meno di 1 €

Un massaggiatore a percussione può rivelarsi un valido alleato di chi pratica sport, trascorre molte ore seduto alla scrivania o semplicemente cerca un momento di sollievo muscolare a fine giornata. Il modello attualmente in promozione non solo è facile da usare, ma in queste ore vi costa meno di un caffè.

Si può scegliere tra 6 modalità diverse direttamente tramite uno schermo touch adattando l’intensità e la frequenza della percussione in base alle esigenze specifiche del momento, che si tratti di riscaldamento, recupero o semplice rilassamento muscolare. A fare la differenza tuttavia sono testine intercambiabili incluse nella confezione.

Con la testina rotonda infatti si può lavorare su gruppi muscolari ampi come braccia, glutei, cosce e polpacci, quindi per un massaggio generico.

Per interventi mirati invece c’è la testina a proiettile perché permette di raggiungere aree più profonde come meridiani, palmo della mano e pianta del piede, offrendo quindi un sollievo localizzato nei punti di maggiore tensione.

La testina a forma di U è pensata per zone più delicate come collo, colonna vertebrale e tendine d’Achille, consentendo un trattamento accurato ma senza esercitare troppa pressione sulle ossa.

Infine, la testina piatta si può usare sia per lavorare sui muscoli addominali che per un rilassamento completo del corpo.

Tenete presente che questo attrezzo non ha fili: ad alimentarlo infatti c’è una batteria che si ricarica tramite USB-C come un cellulare. Perciò si può usare comodamente anche in viaggio o durante le sessioni di allenamento all’aperto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative sulle capacità di un prodotto dovrebbero spesso essere allineate al suo prezzo d’acquisto.

