Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte Hardware e Mondo Tech » Occhio all’impostazione di Google che si attiva in automatico: i truffatori possono usarla per colpirti
Offerte Hardware e Mondo Tech

Occhio all’impostazione di Google che si attiva in automatico: i truffatori possono usarla per colpirti

Di Francesca Testa
Google
Questa impostazione Google potrebbe metterti in serio pericolo - Macitynet.it

I truffatori potrebbero usare questa impostazione di Google, che si attiva in automatico, per colpirti: come difendersi.

Negli ultimi mesi, si è intensificata una sofisticata campagna di truffe online che sfrutta la fiducia degli utenti negli aggiornamenti software per indurli a scaricare malware.

In particolare, è stata rilevata una diffusissima frode legata a falsi avvisi di aggiornamento per Google Chrome, che mette a rischio la sicurezza di migliaia di internauti in Italia e nel mondo.

La truffa dei falsi aggiornamenti di Google Chrome

Secondo i ricercatori di c/side, società specializzata nella sicurezza informatica, gli hacker hanno preso di mira oltre 10.000 siti basati su WordPress vulnerabile, sfruttando vulnerabilità nei plugin obsoleti. Questi siti compromessi vengono modificati per visualizzare una pagina ingannevole che simula un avviso ufficiale di aggiornamento del browser Google Chrome.

La pagina falsa è curata nei dettagli: presenta il logo di Google, pulsanti per l’aggiornamento e persino link ai Termini di servizio di Google, rendendo estremamente credibile il messaggio per un utente medio. Tuttavia, alcuni segnali rivelano la frode, come errori grammaticali e un linguaggio poco coerente, ad esempio la frase “Il sito utilizza il nuovo motore Chromium, per continuare deve essere aggiornato”, una formulazione che Google non adotterebbe mai.

Cliccando sui falsi pulsanti di aggiornamento, l’utente scarica un file malevolo che attiva due principali varianti di malware. Il primo è l’AMOS (Atomic macOS Stealer): progettato per i dispositivi Apple, questo malware ruba dati sensibili come nomi utente, password, cookie di navigazione e portafogli di criptovalute. Oppure il SocGholish, specializzato nell’infettare computer con sistema operativo Windows, anche questo malware mira alla sottrazione di credenziali e informazioni personali.

Google
Attenzione a questo aggiornamento di Google: cosa devi sapere – Macitynet.it

Una volta installato, il malware consente agli hacker di accedere agli account delle vittime, inclusi quelli bancari e finanziari, esponendo i risparmi e i dati privati a furti e abusi. Per difendersi efficacemente da queste truffe è fondamentale adottare alcune precauzioni essenziali. In primo luogo non fidarsi mai di avvisi di aggiornamento provenienti da siti o pop-up casuali. Gli aggiornamenti di Chrome avvengono esclusivamente tramite il pannello delle impostazioni del browser, senza notifiche esterne.

Per chi invece gestisce un sito WordPress, è imprescindibile aggiornare regolarmente il CMS e tutti i plugin, eliminando quelli non più utilizzati per evitare vulnerabilità sfruttabili dagli hacker. Infine, nel caso si sospetti di aver scaricato un file dannoso, è consigliabile eseguire una scansione approfondita con software di sicurezza affidabili come Malwarebytes o Bitdefender per individuare e rimuovere eventuali minacce.

Questa truffa evidenzia quanto sia importante mantenere sempre alta la guardia nel mondo digitale, dove anche un semplice avviso di aggiornamento può nascondere una minaccia invisibile. Gli utenti devono essere consapevoli che la sicurezza informatica dipende anche da una corretta gestione degli aggiornamenti e dalla capacità di riconoscere segnali sospetti, evitando così di cadere nelle insidie degli hacker più sofisticati.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

Articolo precedente
I migliori libri sul Medioevo
Articolo successivo
Massaggiatore a percussione con 6 modalità e schermo touch a soli 6 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.