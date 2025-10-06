Festa Prime, le offerte Meross per la casa smart con Homekit, Alexa e Assistente Google

Se state pensando di automatizzare la vostra casa con la tecnologia HomeKit, Amazon Alexa o Assistente Google, approfittate delle offerte in corso sulle periferiche meross in sconto su Amazon per la Festa delle offerte Prime
In promozione trovate prese, interruttori e lampade, tutti rigorosamente controllabili manualmente da iPhone, iPad, Apple Watch e gli altri dispositivi della Mela, oppure tramite comandi vocali con Siri da HomePod mini e tutti gli altri dispositivi abilitati al controllo dell’assistente vocale di Cupertino.
Tutte queste sono gestibili anche da Android, Amazon Alexa e Google.
La promozione
Nell’elenco che segue trovate tutti i prodotti di Meross in promozione per pochi giorni ma occhio: se c’è grande richiesta o le scorte sono limitate è possibile che terminino anche prima del previsto.