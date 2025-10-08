Festa Prime, Hoover H-FREE aspiratore ciclonico, perfetto per chi ha animali solo 109,99 €

Su Amazon è in offerta Hoover H-FREE 100 HF122GPT, l’aspirapolvere senza fili con sistema ciclonico e accessori per la cura dei tessuti e la rimozione dei peli di animali. Il prezzo scende a 109,99€ invece di 199,99€.

Sistema ciclonico e capiente contenitore

Hoover H-FREE 100 utilizza la tecnologia Cyclonic per separare efficacemente polvere e aria, mantenendo costante la potenza di aspirazione. Il contenitore da 0,9 litri riduce la frequenza di svuotamento e si svuota facilmente con un click, evitando il contatto con la polvere. Il design modulare consente di passare in pochi secondi dalla modalità verticale a quella portatile per pulire superfici, divani o interni dell’auto.

Batteria removibile e fino a 40 minuti di autonomia

La batteria agli ioni di litio da 22V garantisce fino a 40 minuti di autonomia in modalità Eco. Può essere rimossa e ricaricata separatamente, così da poter utilizzare batterie aggiuntive per sessioni più lunghe. Un indicatore LED mostra lo stato della carica in tempo reale. L’aspirapolvere include una spazzola motorizzata con luci LED frontali per illuminare le aree più buie e assicurare una pulizia accurata.

Accessori completi per ogni superficie

Il modello include Mini Turbo Spazzola specifica per peli di animali e tessuti, bocchetta per fessure per angoli e interstizi, e una spazzola a pennello per mobili e superfici delicate. Tutti gli accessori si collegano rapidamente grazie al sistema a sgancio rapido. Il tubo in alluminio leggero e l’impugnatura ergonomica facilitano l’uso anche sopra mobili o tende.

Sta in piedi da sola e facile da riporre

H-FREE 100 può essere parcheggiato in posizione verticale grazie alla funzione Stand Up, utile per soste rapide o quando serve liberare le mani. È dotato di supporto per ricarica a parete e sistema Parking Position per conservarlo ordinatamente dopo l’uso. La spazzola principale motorizzata e il motore brushless assicurano prestazioni costanti su parquet, tappeti e piastrelle.

A 109,99€ invece di 199,99€, Hoover H-FREE 100 HF122GPT è un affare considerando la qualità del prodotto e de marchio

