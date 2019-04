Metà prezzo su PDF Expert: annotate, modificate, comprimete, firmate documenti in PDF

Modificare, annotare, modificare documenti in PDF come dei “pro”, vi costa solo 46$, circa 42 euro, invece che 80€. Il programma che vi permette di fare tutto questo, a questo prezzo è PDF Expert per Mac di Readdle, in vendita su StackSocial ad un prezzo fortemente scontato.

Di PDF Expert (informazioni qui) abbiamo parlato tante volte. Qui basta sottolineare che è una delle migliori alternative ad alcuni programmi professionali e anche se non ha tutte le funzioni di, ad esempio, Acrobat Pro, è in grado di fare moltissime cose e con grande velocità sia che si tratti di un documento di piccole dimensioni e poche pagine, sia di un volume di centinaia di MB con migliaia di pagine. Qualche esempio?

Permette di riempiere in automatico moduli, firmare documenti (si possono creare le firme anche con il trackpad dei MacBook)

offre funzionalità di condivisione avanzata (Mail, Messaggi, Airdrop, ecc)

crea note nei documenti

comprime PDF

evidenzia testi

cambia colori

aggiunge testo, figure (rettangoli, ellissi, linee, frecce)

fonde più PDF

estrae singole pagine

Nella modalità di visualizzazione come miniature è possibile cambiare l’ordinamento delle pagine, semplicemente trascinandole e ordinandole nel modo desiderato. Potrete anche ruotare, cancellare, estrarre le pagine. È possibile aprire file direttamente dai servizi di cloud storage (iCloud incluso), lavorando direttamente (senza soluzione di continuità) indifferentemente su iOS e OS X.

Se volete vedere come PDF Expert si confronta con Acrobat Reader Pro potete leggere questo articolo. PDF Expert ha ottenuto un grande numero di riconoscimenti. È stato tra gli altri “scelta della redazione” Mac App Store come applicazione dell’anno ed è stata spesso prima in classifica nella lista delle applicazioni di Mac App Store stesso.

PDF Expert costerebbe 79,99 euro (o addirittura 90 euro su App Store), ma su StackSocial viene scontato a 54,99 euro, ma usando il codice SPRING15 vi costerà solo 46,75$, al cambio circa 42 euro, in prima la metà del prezzo ufficiale

