Le migliori custodie per iPhone XS e XS Max, guida all’acquisto

Sebbene iPhone XS sia esteticamente un gemello di iPhone X, è possibile che alcune cover non siano perfettamente intercambiabili. E’ per questo che dopo aver visto le migliori cover per iPhone X, intendiamo proporre un elenco delle migliori custodie per iPhone XS, ossia progettate e ottimizzate per l’attuale smartphone di punta della Mela. Quest’anno, poi, è il caso di inserire in elenco anche le migliori cover per iPhone XS Max, che rappresenta le vera novità tra i terminali della Mela. Ecco, allora, quali sono attualmente le migliori custodie per iPhone XS e XS Max.

Cover Apple

Ovviamente, in elenco, non possono mancare quelle di Apple. Dal listino la società ha eliminato tutte le precedenti cover per iPhone X, proponendo solo cover per iPhone XS e XS Max, che peraltro non vengono date come compatibili con il modello precedente. Come accennato, le cover Apple per iPhone XS sono davvero simili a quelle per iPhone X, ma non perfettamente uguali e questo p ancora più vero per i prodotti Apple che sono molto precisi nelle dimensioni. Si tratta, come le precedenti, di custodie minimali e semplici, che servono a proteggere il dorso, conferendo comunque allo smartphone un aspetto elegante. Le classiche in Silicone sono disponibili per XS Max e anche iPhone XS al prezzo di 45 e quest’anno si trovano in una miriade di nuove colorazioni, tra cui verde menta. Su Amazon le stesse custodie hanno anche costi più bassi, da 39,50 euro.

Per chi ricerca qualcosa di più esclusivo, Apple continua a proporre anche la custodia Folio, rilasciata per la prima volta per iPhone X. E’ completamente in pelle e serve a proteggere il telefono anche sulla parte frontale. E’ la più classica delle Flip Cover, disponibile in otto diverse colorazioni, al prezzo di 119 euro. La versione per iPhone XS Max ha un costo di 149 euro.

Smart Battery Case

Ancora sul fronte Apple la cover batteria, utile certamente per chi non ha possibilità di ricaricare iPhone durante il giorno, e per chi necessità di incrementare l’autonomia in mobilità. La Smart Battery Case è progettata con una fodera interna in microfibra che protegge ogni millimetro del dispositivo, mentre l’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto. La Smart Battery Case è compatibile con i caricabatterie certificati Qi: è possibile ricaricare contemporaneamente iPhone e Smart Battery Case per avere fino a 33 ore di conversazione, fino a 21 ore di internet, e ancora più tempo per godervi musica e video.

La custodia può essere ricaricata ancora più velocemente con i caricabatterie compatibili con USB-PD. Supporta anche gli accessori Lightning, come gli auricolari EarPods con connettore Lightning (in dotazione con l’iPhone) o l’adattatore da Lightning ad AV digitale. Su Apple Store costa 149,99 euro, ma su Amazon la si può trovare anche a meno.