Micro SSD da 1 TB, in sconto conn coupon a 71,49 €

Su Amazon trovate in offerta ORICO SSD Esterno 1 TB, pensato per chi cerca velocità e compattezza nell’archiviazione portatile. Perfetto anche per un iPhone o un cellulare Android, vi costa 71,49€ invece dei 109,99€ di listino. Praticamente il prezzo di una buona chiavetta

Velocità di trasferimento fino a 2.000 MB/s

Il ORICO SSD Esterno 1 TB è progettato per trasferimenti ultra rapidi, con una velocità di lettura fino a 2.000 MB/s, raggiungibile su dispositivi compatibili con USB 3.2 Gen2x2.

Questo permette di spostare file di grandi dimensioni, come video 4K e giochi, in pochi secondi. Il cavo incluso supporta sia USB-A che USB-C, rendendolo versatile per diversi dispositivi, da laptop e PC a smartphone e tablet Android.

Una soluzione utile anche per backup frequenti o lavori multimediali.

Dimensioni ridotte e ampia compatibilità

Grazie alle sue dimensioni contenute (66 x 38 x 12,6 mm) e al peso di appena 18 grammi, il dispositivo può essere trasportato facilmente in tasca o nello zaino. Il guscio in plastica mantiene il dispositivo leggero senza sacrificare la robustezza.

La compatibilità è garantita con Android, Windows e iOS, rendendo il prodotto adatto a un’ampia gamma di utenti, dai professionisti in mobilità agli studenti che necessitano di un supporto dati flessibile.

Sicurezza dei dati e varianti disponibili

Il controller interno del ORICO SSD Esterno ottimizza automaticamente la trasmissione per mantenere stabilità e sicurezza dei dati, riducendo i rischi di corruzione durante l’uso. L’unità è particolarmente adatta anche per backup veloci o l’uso con console portatili, sempre che siano compatibili con unità esterne.

Prezzo attuale e sconto disponibile

Il prezzo di listino è di 109,99€, ma ora è in vendita su Amazon a 79,41€, con un ulteriore sconto del 10% applicabile che ne riduce il prezzo a poco più di 71€

Sto caricando altre schede...