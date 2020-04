Microsoft ruba ad Apple Ruben Caballero, mago del 5G

Ruben Caballero, ex dirigente di lunga data che si occupava di tecnologie wireless per Apple e che ha lasciato la Casa di Cupertino ad aprile dello scorso anno, adesso lavora per Microsoft su prodotti come il dispositivo per la Mixed Reality “HoloLens”.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Caballero ha un incarico di vicepresidente aziendale e dal profilo LinkedIn si evince che lavora su dispositivi hardware come il visore HoloLens. La mossa evidenzia gli sforzi di Microsoft per allungare ancora il suo portafoglio hardware.

A novembre dello scorso anno era emerso che Caballero lavorava come “chief wireless strategist” per Keyssa, la startup della Silicon Valley che mira a eliminare qualsiasi cavo dagli smartphone con implicazioni che hanno suscistqto l’interesse di vari big nel settore. A marzo di quest’anno si è saputo che l’ex dirigente di Apple è stato assunto dalla misteriosa startup “Humane” come consulente tecnico. La startup in questione è stata fondata da persone che in precedenza lavoravano per la Casa di Cupertino.

In Apple, Caballero aveva il ruolo di vice presidente responsabile engineering ed è stato un membro-chiave del team hardware iPhone; in particolare, è stato anche a capo delle iniziative per lo sviluppo del modem 5G ma ha contributo anche allo sviluppo di prodotti come Mac e Airpods.

Apple ha siglato un accordo pluriennale con Qualcomm per la fornitura di chipset e con la ristrutturazione della divisione che si occupava di chipset 5G, ad aprile dello scorso anno ha lasciato Cupertino.

Stando a quanto pare di capire dal suo profilo LinkedIn, Caballero lavorerà per Microsoft ma continuerà a svolgere funzioni di consulenza sia per Keyssa, sia per Humane.