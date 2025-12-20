Sei accessori per iPhone da comprare subito

L’iPhone è progettato per accompagnarci in ogni momento della giornata, ma sono gli accessori giusti a renderlo davvero flessibile. Questa selezione raccoglie sei accessori essenziali per iPhone, pensati per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana: portarli facilmente in giro, usarli in modo più comodo e ricaricare lo smartphone in tutte le situazioni, a casa, in ufficio, in auto o durante gli spostamenti.

Dai power bank magnetici ai caricabatterie rapidi, fino agli accessori che migliorano presa e ascolto, si tratta di prodotti scelti per aumentare la libertà di utilizzo dell’iPhone. Una guida utile sia per chi ne ha già acquistato uno, sia per chi cerca le migliori idee da acquistare o regalare oggi, puntando su praticità, compatibilità e qualità.

In questo elenco non metteremo né custodie è proteggi schermo perché prodotti di cui ci sono troppe varianti rispetto anche ai telefoni.

Anker Nano Power Bank MagSafe 5000 mAh

Anker Nano Power Bank MagSafe 5000 mAh è attualmente la più sottile delle batterie con connettore Magsafe. Offre una ricarica pratica senza cavi grazie all’aggancio magnetico, il che non è certamente un fattore originale ma comunque utile, ma presenta altri due fattori di rilievo: la certificazione Qi2 da 15W assicura una ricarica wireless veloce e stabile, ideale per iPhone compatibili. Poi c’è il design ultra sottile; è poco più di mezzo centimetro il che lo rende facilissimo da infilare in tasca o in borsa, mentre la batteria da 5000 mAh è perfetta per affrontare una giornata in più di utilizzo. La calamita potente mantiene lo smartphone ben saldo e la costruzione Anker garantisce affidabilità nel tempo.

PopSockets PopGrip Round per MagSafe

PopSockets PopGrip Round per MagSafe è una delle impugnature più iconiche e desiderate. Si aggancia magneticamente allo smartphone ed essendo compatibile con MagSafe è possibile rimuoverlo e riposizionarlo facilmente. Offre una presa sicura durante l’uso a una mano e funge anche da supporto da tavolo per video e chiamate. Il design rotondo ed elegante si abbina bene a qualsiasi cover compatibile, mentre la struttura resistente è perfetta anche per un ragazzo o chiunque lo metta in borsa o in auto.

Anker Prime Caricatore Auto MagSafe Qi2 25W

L’ultima versione sul mercato del MagSafe ricarica a 25W gli iPhone 16 e gli iPhone 17, e Anker Prime Caricatore Auto MagSafe Qi2 25W è un accessorio è proprio compatibile con questo standard che consente la ricarica praticamente quasi come se fosse collegato con un cavo. Ideale per chi vuole dare un rapido “boost” al telefono anche durante brevi tratti in auto. Il sistema di raffreddamento attivo aiuta a mantenere temperature ottimali, mentre il supporto magnetico stabile mantiene il telefono ben saldo anche su strade sconnesse. Il montaggio su bocchetta è semplice e il design premium si integra bene con gli interni dell’auto.

Anker Nano 45W Caricabatterie USB-C

Compatto ma potente, Anker Nano 45W Caricabatterie USB-C è pensato per chi vuole ridurre l’ingombro senza rinunciare alle prestazioni. La potenza da 45W consente di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e anche notebook compatibili; 45W è anche la potenza ideale per sfruttare al massimo le prestazioni in ricarica degli ultimi iPhone che hanno uno spunto fino a quasi 40W. Il formato ultra compatto e pieghevole lo rende ideale da viaggio; è ovviamente compatibile anche tutti gli altri prodotti che vi vengono in mente e con 45W è persino utile anche per un MacBook Air. Include anche un cavo USB-C aggiuntivo di ottima qualità

UGREEN MagFlow Qi2 25W a 59€

UGREEN MagFlow Qi2 25W è un accessorio che funziona bene per il viaggio. È pieghevole e compatto, tiene iPhone in posizione perfetta anche per la ricarica notturna e la visualizzazione da tavolino.m Qui il vero plus è la ricarica wireless rapida con certificazione Qi2 da 25W, il nuovo standard wireless a massime prestazioni per iPhone 16 e iPhone 17. Ha anche una piccola piattaforma per la ricarica doppia degli Airpods. La connessione magnetica precisa mantiene il telefono allineato, mentre il design minimal si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

Apple AirPods Pro 3

Se si cerca un paio di auricolari che cosa c’è dd meglio di un paio di Apple AirPods Pro 3? Sono gli auricolari di bandiera di Apple capaci di offrire un’esperienza audio di alto livello. Cmbinano qualità sonora e comfort con il guscio ridissegnato. La cancellazione attiva del rumore è notevolmente migliorata, mentre la modalità trasparenza evoluta permette di restare consapevoli di ciò che circonda. L’audio non è tutto; nella loro ultima versioen comn iPhone 26.2 gli Airpods fanno anche da traduttore “live”. L’autonomia, la perfetta integrazione con iPhone, la lettura sul cloud che li rende compatibili automaticamente con tutti i vostri dispositivi sono qualche cosa di impareggiabile da parte della concorrenza.

