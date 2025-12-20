Facebook Twitter Youtube
TV, addio a due canali gratuiti: cosa cambia per gli spettatori da fine dicembre

Di Francesca Testa
TV, addio a due canali gratuiti
Le famiglie si apprestano a dire addio a due canali gratuiti molto amati - macitynet.it

Da fine dicembre due canali gratuiti molto amati stanno per sparire dalle nostre TV e il cambiamento sorprenderà molti telespettatori.

Ancora una volta il panorama televisivo cambia pelle e, infatti, chi è abituato ad accendere la TV senza pensarci troppo potrebbe trovarsi davanti a una piccola ma significativa rivoluzione.

Da fine dicembre, però, nulla sarà più come prima per una parte del pubblico, soprattutto per le famiglie. Non si tratta di un semplice riordino dei canali o di un cambio di numerazione, ma di qualcosa di più profondo che segna la fine di un’epoca della televisione tradizionale.

La TV cambia ancora, ecco cosa accadrò a fine dicembre

Per capire cosa sta succedendo bisogna fare un passo indietro e osservare come stanno evolvendo le abitudini di visione. Negli ultimi anni lo streaming ha progressivamente eroso spazio alla TV lineare, e questo vale ancora di più per i contenuti destinati ai più piccoli. I bambini, infatti, non aspettano più l’orario fisso del cartone animato, però scelgono cosa guardare e quando farlo, spesso da tablet, smart TV o smartphone.

Ed è proprio in questo contesto che arriva la notizia che riguarda due canali gratuiti storici per bambini, presenti da decenni sulle piattaforme televisive britanniche. POP e Tiny POP, nomi che per molti evocano mattinate passate davanti allo schermo e cartoni animati diventati iconici, stanno per essere rimossi da Freeview e da altre piattaforme tradizionali. La chiusura dei canali lineari segna, senza ombra di dubbio, la fine di oltre vent’anni di trasmissioni continue via etere.

TV si cambia ancora
La TV cambia da fine dicembre, due canali rgatuiti scompaiono: ecco come continuare a vederli – macitynet.it

Lanciati nel lontano 2003 dal CSC Media Group, POP e Tiny POP sono stati per anni un punto di riferimento della TV per bambini nel Regno Unito. Erano presenti su Freeview, Sky e Virgin, offrendo un palinsesto fatto di serie animate, programmi per i più piccoli e grandi classici che hanno accompagnato intere generazioni. Oggi, però, il contesto economico e tecnologico è cambiato radicalmente.

I proprietari attuali, Narrative Entertainment, hanno spiegato che la decisione non è stata presa a cuor leggero. Il problema principale è la sostenibilità economica. Il mercato della televisione per bambini nel Regno Unito, infatti, vale oggi appena il 4% rispetto a dieci anni fa. Una cifra che rende sempre più difficile mantenere attivi canali lineari gratuiti, soprattutto in un’epoca in cui la pubblicità si sposta online e il pubblico giovane preferisce contenuti on demand.

Paul Dunthorne, direttore generale di Narrative Entertainment, ha confermato che dalla fine dell’anno i canali POP lineari verranno definitivamente chiusi. Questo però non significa che i contenuti scompariranno del tutto. Anzi, continueranno a vivere sotto un’altra forma, quella dello streaming. POP, Tiny POP e il canale gemello FAST Pop Up resteranno disponibili come servizi digitali accessibili tramite dispositivi Freeview connessi a internet, smart TV Samsung e LG e altre piattaforme compatibili.

Dal punto di vista pratico, cosa devono fare gli utenti? Se si utilizza una smart TV o un decoder Freeview connesso a internet, basterà accedere alla sezione dedicata ai canali streaming o alle app integrate. Qui sarà possibile trovare POP e Tiny POP nella loro nuova veste digitale. Chi invece usa una TV più vecchia, non connessa, purtroppo non potrà più sintonizzarsi sui canali tradizionali e dovrà valutare l’uso di un dispositivo esterno, come una smart stick o un box TV.

Questa scelta racconta molto di come sta cambiando la televisione. I canali gratuiti per bambini, così come li abbiamo conosciuti, stanno lasciando spazio a modelli più flessibili e digitali. È una trasformazione che può dispiacere, però riflette le nuove abitudini delle famiglie e dei più piccoli. Da fine dicembre, quindi, cambierà di nuovo tutto per i telespettatori, e questa volta il segnale è chiaro: il futuro passa sempre più dallo streaming.

