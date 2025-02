Le migliori chiavette di memoria USB-C e USB-A insieme, il ponte per i dati

Pubblicità

Quando si tratta di archiviare o condividere dei dati, il cloud oggi può rappresentare la soluzione più comoda per la maggior parte delle situazioni.

Tuttavia ci sono ancora casi in cui una memoria fisica è ancora migliore: pensiamo ad esempio quando per cause di forza maggiore non abbiamo una connessione ad Internet e siamo costretti a lavorare offline, oppure quando si trasferiscono file molto pesanti e si vuole beneficiare di velocità superiori a quelle offerte da un server connesso in rete. Se non altro poi, guardando al portafoglio, oggi una memoria USB costa di gran lunga meno rispetto a un abbonamento di archiviazione su cloud.

Per queste ragioni abbiamo pensato di scrivere un articolo in cui i nostri lettori possano trovare le migliori chiavette con doppia spina USB-A e USB-C in modo da poterle usare con la maggior parte dei dispositivi oggi in commercio.

Vi presentiamo quelle di aziende leader nel settore ma anche alternative da marchi meno conosciuti pur tuttavia valide dal punto di vista qualitativo.

Con modulo rotante

Partiamo da quelle costruite all’interno di un guscio ruotabile che tiene sempre in vista una spina, nascondendo l’altra al suo interno.

Nome: JUMPDRIVE Dual Drive E32c Capacità: 64 GB, 128 GB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 Dimensioni: 4,1 x 1,3 x 0,7 cm

Questa chiavetta presenta un guscio metallico in lega di zinco e un foro per poterla agganciare ad un portachiavi. È certificata IPX7 quindi resiste a polvere e schizzi d’acqua, ma anche agli urti, e stando alla scheda tecnica può funzionare in ambienti la cui temperatura è compresa tra 0°C e 60°C. Secondo la scheda tecnica supporta fino a 100 MB/s in lettura e 30 MB/s in scrittura.

Nome: SanDisk Ultra Dual Drive Go Capacità: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 Dimensioni: 4,4 x 1,2 x 0,9 cm

Anche questa usa un guscio in metallo e offre un foro per l’aggancio ad un mazzo di chiavi. In aggiunta è compatibile con l’app SanDisk Memory Zone (per iPhone/iPad e Android) per il backup automatico delle foto. La scheda tecnica riporta una velocità di 150 MB/s in lettura e scrittura.

Nome: Lexar D40E Capacità: 64 GB, 128 GB, 256 GB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 Dimensioni: 7 x 1,7 x 1,2 cm

Di nuovo guscio in metallo e sistema rotante, con temperatura operativa compresa tra 0°C e 50°C e una velocità dichiarata di 100 MB/s sia in lettura che in scrittura.

Nome: SanDisk Phone Drive Capacità: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 Dimensioni: 8 x 1 x 1,1 cm

C’è il foro per il portachiavi e, come l’altra a marchio SanDisk, l’app SanDisk Memory Zone (per iPhone/iPad e Android) per il backup automatico delle foto. In aggiunta viene incluso nell’acquisto anche il software RescuePRO Deluxe per recuperare i file eliminati. Velocità dichiarata, 100 MB/s in lettura e scrittura.

Nome: ORICO Thumb Drive Capacità: 256 GB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 1

Con scocca in lega di alluminio, qui si viaggia a velocità più elevate: secondo il produttore, fino a 405 MB/s in lettura e 350 MB/s in scrittura.

Con spina retrattile

In alternativa esistono anche modelli con sistema retrattile dove, normalmente attraverso un selettore, è possibile estrarre singolarmente l’una o l’altra spina. A fronte di un costo leggermente superiore, qui però si ha il vantaggio di avere entrambe le spine protette quando la chiavetta non è in uso.

Nome: SanDisk Ultra Dual Drive Capacità: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.1 Dimensioni: 3,8 x 1 x 0,2 cm

Per questa versione SanDisk dichiara fino a 150 MB/s in lettura e scrittura. Anche qui c’è la compatibilità con l’app SanDisk Memory Zone (per iPhone/iPad e Android) per il backup automatico delle foto.

Con coperchio ribaltabile

Queste possiamo considerarle una variante delle versioni sopracitate: anche qui entrambe le spine infatti sono protette, ma anziché estrarre una o l’altra in base al dispositivo al quale collegarla c’è un coperchio da sollevare per mettere in funzione il connettore richiesto.

Nome: Netac US9 Capacità: 256 GB, 512 GB, 1 TB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 2

Questa è tra le più veloci in assoluto: grazie all’interfaccia di ultima generazione infatti promette fino a 1.000 MB/s in lettura e fino a 950 MB/s in scrittura, chiaramente con i dispositivi compatibili con tali velocità. È costruita in lega di zinco.

Super-tascabili

Se puntate tutto sulla compattezza, esistono anche modelli che, seppur dotati di doppia spina, riescono a contenere le dimensioni oltre ogni immaginazione.

Nome: Verbatim 49966 Capacità: 16 GB, 32 GB, 64 GB Connettore: USB-A, USB-C Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 Dimensioni: 3,4 x 1,9 x 0,7 cm, solo 3,6 grammi

Proprio perché piccolissima ed estremamente leggera, viene venduta insieme ad un cappuccio che protegge la spina USB-A e un laccetto per agganciarla al mazzo di chiavi.

Bonus: ultra-compatibili

Andiamo leggermente fuori tema suggerendovi anche quelle chiavette che si possono collegare ad iPhone e iPad con presa Lightning e ai dispositivi Android con microUSB.

Nome: iDiskk Capacità: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Connettore: USB-A, USB-C, Lightning, microUSB Interfaccia: USB 3.0 Dimensioni: 5,9 x 5,7 x 0,9 cm

Non è la più compatta e neppure la più veloce, ma sicuramente quella che si può collegare a più dispositivi. Grazie alla certificazione MFi la usate con tutti gli iPhone e gli iPad non proprio recentissimi che usano la presa Lightning e beneficiate anche di un’app abbinata che permette di effettuare il backup di foto, video e contatti in un click evitando le duplicazioni dei file già archiviati.

