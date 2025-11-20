Facebook Twitter Youtube
Black Friday Amazon, le 15 migliori offerte della notte

Il Black Friday è iniziato su Amazon e nelle prime ore arrivano già sconti rilevanti su robot aspirapolvere, TV OLED, notebook, accessori smart e dispositivi per la pulizia della casa. Qui sotto trovate una selezione di 15 offerte attive in questo momento, con prodotti recenti e tecnologie aggiornate, tutti con prezzo in calo rispetto al listino. I link includono già le promozioni attuali e vi portano direttamente alla pagina d’acquisto.

DREAME Aqua10 Ultra Robot a 999€

Con potenza di aspirazione da 30.000Pa, il robot DREAME Aqua10 Ultra è progettato per la pulizia automatizzata su superfici dure e tappeti. Include un sistema di autopulizia e svuotamento automatico, utile per chi desidera ridurre al minimo la manutenzione manuale. L’aspirazione elevata lo rende adatto anche per ambienti con animali o polvere persistente. È già predisposto per la mappatura intelligente della casa. Disponibile ora su Amazon a 999€

LG OLED evo AI G5 TV 65″ a 1.799€

Il modello LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è una smart TV 4K con pannello OLED di ultima generazione e tecnologia AI per l’ottimizzazione automatica dell’immagine. Supporta Dolby Vision, HDMI 2.1 e il gaming in 4K a 120Hz. Si rivolge a chi cerca una visione ad alta fedeltà e un design sottile da parete. Compatibile con Google Assistant e Alexa. In sconto su Amazon a 1.799€

Tineco Floor One S9 Artist a 499€

La Tineco Floor One S9 Artist combina aspirazione da 22kPa e lavaggio con sistema di autopulizia a 85°C, indicato per igienizzare in profondità. È pensata per pavimenti duri, ideale in contesti domestici con bambini o animali. Il display LED mostra in tempo reale il livello di sporco e lo stato della batteria. Grazie alla spazzola flessibile, raggiunge angoli e bordi con maggiore precisione. Disponibile su Amazon a 499€

PlayStation 5 Digital Edition a 349€

La PlayStation 5 Digital Edition offre archiviazione da 825GB SSD e supporto per il ray tracing, con tempi di caricamento ridotti e prestazioni grafiche fluide in 4K. Compatibile con tutti i titoli PS5 in formato digitale, è pensata per chi preferisce il download dei giochi senza disco. Il nuovo controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi è incluso. Ora su Amazon a 349€

ECOVACS DEEBOT T50 PRO a 399€

Il robot ECOVACS DEEBOT T50 PRO raggiunge i 21.000Pa di potenza, e monta una spazzola estensibile automatica utile per pulire lungo i bordi e negli angoli. Il sistema di lavaggio vibra ad alta frequenza per rimuovere lo sporco più ostinato. È adatto a case di grandi dimensioni e può essere controllato via app o comandi vocali. Disponibile ora su Amazon a 399€

Tineco FLOOR ONE S7 Steam a 539€

Con vapore a 160°C e autonomia fino a 80 minuti, il modello Tineco FLOOR ONE S7 Steam è indicato per igienizzare pavimenti duri senza detergenti chimici. Pulisce, aspira e asciuga in un solo passaggio. È adatto a chi cerca una pulizia profonda, soprattutto in ambienti con bambini o soggetti allergici. Il display mostra lo stato in tempo reale. Disponibile su Amazon a 539€

Apple AirPods 4 a 133€

Le Apple AirPods 4 includono cancellazione attiva del rumore e audio spaziale personalizzato, offrendo un ascolto dinamico per musica, chiamate o video. Si abbinano automaticamente a tutti i dispositivi Apple tramite il chip H2. La custodia MagSafe consente ricarica wireless e maggiore autonomia. Disponibili su Amazon a 133€

Tineco Floor ONE S7 Ultra a 349€

Il lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 Ultra offre design pieghevole a 180° e autonomia di 50 minuti, per pulizie rapide anche sotto mobili bassi. L’intelligenza iLoop regola automaticamente l’acqua e la potenza in base allo sporco. È pensato per ambienti domestici con pavimenti misti e traffico quotidiano. Ora disponibile su Amazon a 349€

DREAME L40 Ultra AE Robot a 479€

Il DREAME L40 Ultra AE combina aspirazione da 19.000Pa con lavaggio e sistema di autopulizia fino a 75°C, utile per eliminare batteri dai panni. La base automatica include svuotamento e asciugatura. È indicato per abitazioni medio-grandi e gestisce più piani grazie alla mappatura multi-livello. Disponibile su Amazon a 479€

MSI GeForce RTX 5070 12GB a 544,99€

La scheda grafica MSI GeForce RTX 5070 integra 12GB di memoria GDDR7 e interfaccia PCIe 5.0, supportando Ray Tracing avanzato e DLSS 3.5. Pensata per gaming 4K e creazione di contenuti ad alta intensità grafica, è compatibile con i software di editing e le API DirectX 12 Ultimate. In vendita su Amazon a 544,99€

MacBook Air 13″ M4 a 849€

Il nuovo MacBook Air da 13″ con chip M4 offre 16GB di RAM e 256GB di SSD, con un design fanless e autonomia fino a 18 ore. Il display Liquid Retina supporta ampia gamma cromatica P3. È pensato per studenti, creativi e professionisti in mobilità. Disponibile ora su Amazon a 849€

Samsung Galaxy S25 Ultra a 999€

Il Samsung Galaxy S25 Ultra include 12GB di RAM, 256GB di storage e una batteria da 5.000mAh. Il display AMOLED 2X da 6,8″ supporta refresh rate dinamico fino a 120Hz. Fotocamera quadrupla con zoom periscopico e supporto all’intelligenza artificiale per miglioramenti fotografici automatici. Ora disponibile su Amazon a 999€

ghd Gold a 147,99€

La piastra ghd Gold è progettata per ottenere piega liscia o mossa con un solo passaggio, grazie alla doppia zona di riscaldamento a temperatura costante. Raggiunge i 185°C in pochi secondi ed è adatta a tutti i tipi di capelli. Include funzione sleep-mode automatica. Disponibile su Amazon a 147,99€

DREAME L10s Ultra Gen 2 a 359,99€

Il robot DREAME L10s Ultra Gen 2 offre aspirazione da 10.000Pa, autonomia fino a 240 minuti e base con svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. Supporta il riconoscimento automatico degli ostacoli e la pianificazione multi-stanza. È indicato per case di grandi dimensioni. Ora in vendita su Amazon a 359,99€

Canon SELPHY CP1500 a 109€

La Canon SELPHY CP1500 è una stampante fotografica portatile con connessione Wi-Fi e stampa diretta da smartphone o fotocamera. Utilizza la tecnologia a sublimazione per risultati durevoli e colori vividi. È pensata per viaggi, feste o scrapbooking. Disponibile su Amazon a 109€

