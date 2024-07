Prime Day, mini batteria da 10mila mAh a solo 19,99€

Questa batteria costava 34,99€, ora è stata scontata in occasione del Prime Day a 19,66. Un prezzo ottimo per potenza e rapporto con le dimensioni

Questa batteria si distingue per due caratteristiche apparentemente in contraddizione le dimensioni ridotte e la bona capacità. È lunga 10 centimetri e larga 6 e nonostante questo offre 10mila mAh, sufficienti a ricaricare uno smartphone tra due e due volte e mezza.

Per trovare le migliori occasioni del Prime Day: visitate questa pagina con tutte le offerte Prime Day costantemente aggiornata con tutte le news pubblicate e iscrivetevi ai nostri 2 canali telegram Offerte Tech e OLTRE TECH per le offerte lampo.

Consultate il banner in alto nelle pagine di Macitynet sia nella versione mobile che desktop: vi mostreremo a rotazione gli sconti top.

Infine a partire dalla mezzanotte del 16 Luglio vi mostriamo tutti i prodotti delle selezioni Apple, monitor, SDD etc. e qui trovate tutti i prodotti Smart Amazon in offerta anticipata

Nota: I prezzi riportati in verde sono quelli realmente scontati e calcolati rispetto ai prezzi di listino mentre il box Amazon riporta normalmente gli sconti rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese o non riporta affatto lo sconto.

Le migliori offerte segnalate

Apple