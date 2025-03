Con Poco F7 Series i top di gamma raggiungono prezzi accessibili

Pubblicità

La strategia di Poco (marchio di proprietà Xiaomi) è sempre stata quella di proporre terminali Android con specifiche di alto livello a prezzi più abbordabili dei concorrenti: questo diventa ancora più vero con la Series F7 che include il primo modello Ultra del marchio, affiancato dalla versione Pro.

Al “cuore” di POCO F7 Ultra c’è la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, costruita con la tecnologia più avanzata a 3nm di TSMC e che promette un salto in avanti in termini di potenza di elaborazione, aumentando le prestazioni della CPU fino al 45% e le prestazioni della GPU del 44%, rispetto alla precedente generazione di telefonio dello stesso brand. Il punteggio AnTuTu di 2.843.461 assicura prestazioni che consentono di sfruttare giochi ad alta intensità di risorse e app multitasking.

POCO F7 Ultra vanta anche un chip grafico dedicato, il chipset VisionBoost D7, basato su un processo a 12nm, in grado di offrire Frame Rate a 120FPS con vari giochi, risoluzione 2K e Game HDR. Sul fronte video, la tecnologia Dual-core Visuals promette di migliorare risoluzione, frame rate e qualità HDR su YouTube e Netflix (su determinati scenari).

POCO F7 Ultra è dotato di una batteria da 5.300mAh, completata da HyperCharge da 120W che permette di ottenere la ricarica del 100% in 34 minuti, e ricarica wireless da 50W per alimentazione senza cavi. Invece POCO F7 Pro è basato su Snapdragon 8 Gen 3 ed è dotato di una batteria da 6.000mAh, abbinata a HyperCharge da 90W.

Fotocamere

POCO F7 Ultra vanta configurazione a triplo obiettivo che combina la fotocamera principale HDR, il suo primo teleobiettivo mobile di punta, fotocamera ultra-grandangolare, obiettivi in grado di coprire 8 lunghezze focali classiche.

Al centro del sistema c’è la fotocamera principale da 50MP, alimentata dal sensore di immagine Light Fusion 800, che promette scatti dettagliati anche in condizioni di illuminazione difficili. Sono disponibili quattro lunghezze focali, tra cui 35mm e 48mm. Il teleobiettivo mobile consente l’acquisisione di scatti macro da 10cm.

Lo zoom ottico 2,5X (60mm) è utile per ritratti con profondità e lo zoom 5X (120mm) integrato nel sensore è utile per scene distanti. Il campo visivo di 120 gradi della fotocamera ultra-grandangolare da 32MP, è comodo per catturare paesaggi e foto di gruppo.

L’AI permettono di sfruttare filtri creativi e funzioni come il 20X UltraZoom (in Beta) per mettere a fuoco dettagli complessi, mentre UltraSnap offre l’acquisizione rapida e continua, elaborando ogni scatto in tempo reale con un algoritmo che acquisice fino a 150 fotogrammi.

Display edge-to-edge con tecnologie oculistiche

POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro sono dotati di cornici ultrasottili. Gli schermi vantano uminosità di picco di 3.200 nits e luminosità HBM di 1800 nit, sfruttabili anche sotto il sole.

Il produttore riferisce di una tecnologia che converte la luce polarizzata lineare dello schermo in luce polarizzata circolare, per un’esperienza visiva più confortevole. Il produttore evidenzia la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly, elementi che permettono di ridurre l’affaticamento degli occhi, anche durante le sessioni prolungate di utilizzo.

POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro presentano lavorazione lucida-opaca sulle cover posteriori in vetro. La metà superiore della scocca vanta una finitura lucida, mentre la metà inferiore contrasta con un effetto opaco. POCO F7 Ultra evidenza un design con vetro quad-curvo, migliorando l’impugnatura con curve che rendono il dispositivo più piacevole da maneggiare.

A completare il look, un design di segmentazione circolare e un anello decorativo in alluminio aerospaziale attorno alla fotocamera per migliorare la simmetria. POCO F7 Series vanta un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua. POCO F7 Ultra offre il POCO Shield Glass per proteggere lo schermo da cadute e graffi, mentre POCO F7 Pro beneficia di Corning Gorilla Glass 7.

Sul versante connettività il produttore riferisce di Surge T1S, un chipset dedicato al miglioramento del segnale, elemento che dovrebbe migliorare le prestazioni cellulari fino nelle frequenze medio-alte, le prestazioni Wi-Fi e Bluetooth. Sul versante audio abbiamo doppi altoparlanti e la funzione AI Super Cinema promette di migliorare sia l’audio che le immagini.

Prezzi

POCO F7 Ultra è disponibile nelle due colorazioni Yellow e Black e in due varianti di memoria.

POCO F7 Ultra 16GB+512GB è disponibile a 799,90€. POCO F7 Ultra 12GB+256GB è disponibile a 749,90€

POCO F7 Pro 12GB+512GB è disponibile a 649,90€.POCO F7 Pro 12GB+256GB è disponibile a 599,90€.