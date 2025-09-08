Triplo supporto 4K in un Mini PC compatto e potente a soli 127 €

Se siete alla ricerca di un computer che sia al contempo potente ma anche salvaspazio, adatto sia all’intrattenimento che allo studio e allo smart working, allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su questo Mini PC.

Grazie al suo design portatile (misura intorno agli 11 cm per lato e 3,6 di spessore, per un totale di 400 grammi di peso) lo trasportate con facilità ed è subito pronto all’uso in qualsiasi contesto.

È disponibile in configurazioni che arrivano fino all’Intel Core i9-8950HK, quindi riesce a gestire carichi di lavoro intensivi pur mantenendo stabilità e reattività anche nel lungo periodo. Ad affiancare il processore ci sono 16 GB di RAM DDR4 che contribuiscono a rendere più rapide operazioni complesse come l’editing fotografico, il rendering o il gaming leggero.

L’aspetto grafico invece è gestito da una GPU integrata Intel UHD Graphics che supporta fino a 3 monitor 4K, permettendo quindi di usarlo anche in contesti con configurazioni multi-monitor.

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato su un disco SSD M.2 NGFF SATA con capacità fino a 1 TB da selezionare in fase di acquisto.

Per quanto riguarda infine la connettività, integra WiFi 6 e Bluetooth 5.2 a cui si aggiungono due porte Ethernet Gigabit RJ45 per potersi eventualmente connettere alla rete direttamente via cavo, beneficiando così di maggiore stabilità e velocità di navigazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 127 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.