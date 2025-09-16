Aggiornamenti di iOS 26 e macOS 26 per gli utenti che hanno scaricato le Release Candidate

Apple ha rilasciato il 15 settembre le versioni definitive di iOS 26 e macOS 26, e queste indicano un numero di “build” diverso da quello che si vede nelle ultime Release Candidate (RC) per sviluppatori e beta tester.

Apple mette a disposizione un aggiornamento di iOS per chi aveva installato la RC di iOS 26. La Release Candidate indica come build 23A340, l’ultimo aggiornamento è la build 23A341.

Le release candidate, lo ricordiamo, sono particolari versioni degl update che preludeono alle release finali e stabili. Queste versioni consentono agli sviluppatori di segnalare problemi in attesa delle relase finali che arrivano pochi giorni dopo (prima ancora sono precedute da beta preliminari per soli sviluppastori e beta pubbliche, rilasciate nel corso di svariate settimane di test).

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.

Anche per macOS 26 una nuova build

Stesso discorso per macOS 26: Apple mette a disposizione un aggiornamento per chi aveva scaricato la RC di macOS Tahoe. La RC di macOS 26 era la build 25A353; l’ultimo aggiornamento riporta 25A354 come numero di build.

Apple sta intanto lavorando sui primi aggiornamenti in beta di iOS 26 e macOS 26. Le prime versioni beta di iOS 26.1 e macOS 26.1 dovrebbero arrivare nel giro di una decina di giorni o meno.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.