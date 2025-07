Mini rasoio elettrico da viaggio con ricarica USB-C a meno di 1 €

Quando si è spesso in viaggio per lavoro o si parte per una breve vacanza, portare con sé un rasoio elettrico professionale può risultare scomodo. In questi casi può quindi essere utile affidarsi a un mini rasoio elettrico come quello in offerta in queste ore, una soluzione pratica per chi desidera mantenere un aspetto curato anche in contesti in cui la comodità viene prima della precisione assoluta.

In formato tubetto, sta comodamente in tasca, in un beauty case o persino in un vano portaoggetti. È fatto apposta per essere leggerissimo, grazie al corpo in plastica ABS, ed è disponibile in tre varianti di colore: nero, verde e blu.

La testina viaggia a 10.000 giri al minuto, una velocità sufficiente per una rasatura rapida e uniforme su una pelle già abituata ad essere rasata quotidianamente. Non raggiunge l’efficacia e l’accuratezza di modelli professionali, ma si rivela comunque adeguato per chi ha bisogno di ritocchi veloci durante trasferte brevi.

È perfetto, ad esempio, da utilizzare in hotel, magari collegandolo alla presa USB dietro alla TV, o a quella del PC, powerbank, auto o qualsiasi altra fonte USB, datosi che la batteria incorporata si ricarica proprio tramite porta USB-C, quindi senza bisogno di adattatori particolari né caricatori dedicati, datosi che lo si può ricaricare esattamente come un telefono. L’autonomia è di circa 60 minuti, con una ricarica completa in 2 ore.

Sebbene sia principalmente pensato per la rasatura della barba, può essere consigliato anche alle donne che vogliono radere le ascelle in modo rapido durante una trasferta, senza dover ricorrere a soluzioni più ingombranti o invasive.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

