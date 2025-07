Portafogli in pelle con Airtag e protezione Rfid, solo 34,70 €

Su Amazon è in offerta Marc Peter Jupiter Airtag, un portafoglio compatto pensato per chi vuole tenere al sicuro carte, contanti e sfruttare AirTag per non perderli mai.

Design compatto e supporto AirTag

Il Marc Peter® Jupiter Airtag è progettato per essere compatto e pratico: misura solo 10 x 7 x 1,5 cm, ma offre tutto lo spazio necessario per l’uso quotidiano. Oltre agli scomparti per otto carte di credito, un documento con foto e qualche moneta, include un vano dedicato all’Apple AirTag, utile per localizzare facilmente il portafoglio in caso di smarrimento. Il formato tascabile lo rende adatto anche a chi cerca una soluzione minimal da portare ovunque.

Materiali resistenti e finiture curate

Realizzato in vera pelle con fili spessi di rinforzo nelle cuciture, questo portafoglio unisce eleganza e robustezza. La qualità dei materiali garantisce una buona resistenza all’uso quotidiano, anche in borsa o in tasca. La struttura è solida e studiata per durare nel tempo, con una finitura curata pensata per mantenere l’aspetto anche dopo mesi di utilizzo. È un accessorio pratico per chi vuole ridurre l’ingombro senza rinunciare alla funzionalità.

Protezione RFID integrata

Un’altra caratteristica tecnica importante è la protezione RFID: il portafoglio include uno strato che blocca le scansioni indesiderate delle carte contactless. Questo sistema contribuisce a prevenire tentativi di furto digitale o clonazione tramite lettori a distanza, una minaccia sempre più diffusa. La protezione RFID rende questo portafoglio adatto anche a chi viaggia spesso o frequenta ambienti affollati, migliorando la sicurezza dei dati personali.

Il prezzo attuale su Amazon è di 34,70€

