MJX Bugs 5W B5W e GooIRC S162 sono i due droni in offerta a partire da 135,89 euro

Dopo tanti mesi in quarantena non c’è niente di meglio che correre all’aperto e divertirsi con un drone, in grado di riprendere e scattare foto aeree che lasciano senza fiato. Oggi in sconto su eBay due droni economici, che non rinunciano però a caratteristiche importanti, come motori brushless e GPS on board.

Il primo modello che ci sentiamo di consigliarvi è il MJX Bugs 5W B5W. Noi di Macitynet lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Si tratta di un drone per chi vuole iniziare a volare, che vanta sistemi di sicurezza importanti. Anzitutto, il drone si fregia di motori brushless (per intenderci quelli utilizzati sui DJI più costosi), che consentono al velivolo di sollevare pesi, come la camera integrata che garantisce riprese a 1080p.

Il radiocontrollo è incluso, con un range di volo, che sulla carta dovrebbe arrivare a circa 200/300 metri: si tratta di una buona distanza, anche considerando che si va già oltre i limiti imposti dalle regolamentazioni attuali.

Buona la batteria, piccola nelle dimensioni, da 1800 mAh, in grado di mantenere il volo in drone per più di 10 minuti (verosimilmente 12/13 con condizioni meteo favorevoli). In ogni caso, la versione sconto include già tre batteria, quindi garantendo oltre 30 minuti di volo certi.

Non manca, poi, il GPS integrato, che consente un volo stabile, senza doversi preoccupare che il drone si allontani involontariamente, causa vento, e il ritorno alla base con la pressione di un solo tasto.

Con tre batterie, e borsa inclusa per un facile trasporto, lo si acquista su eBay in offerta a 219,90 euro.

GoolRC S162

Per chi volesse qualcosa di più economico, ecco il modello GOOIRC S162, che propone un fattore forma simile al Mavic Pro, e che integra una telecamera ad alta definizione avanzata che ha un angolo di 120 gradi, per un controllo dichiarato di 600metri e una distanza di trasmissione dell’immagine di 300m in FPV. Con opzioni di controllo del volo intelligenti e una fotocamera con un’incredibile qualità delle immagini, questo drone ti consente di spingere i tuoi limiti creativi.

Tra le funzioni di volo, oltre alla possibilità di abilitare il GPS, anche i gesti che consentono di avviare la fotocamera per scattare un selfie in tutta facilità, ma anche la possibilità di volare tramite tracciamento di oggetti o persone: dopo aver selezionato il bersaglio, il drone riconoscerà automaticamente gli oggetti di diverse forme e dimensioni, quindi li seguirà in base alla velocità con cui si muovono. Ancora, è disponibile la modalità orbita, che consente al drone di volare automaticamente intorno ad un oggetto di proprio interesse.

Il drone propone una batteria da 1200mAh, con un termo di ricarica di circa 180 minuti, e un’autonomia in volo di circa 18 minuti. Piegato ha dimensioni davvero contenute, pari a 16 x 10 x 7,5 cm, mentre spiegate le ali assume misure pari a 24 x 19 x 7,5 cm.

Al momento è in offerta a 135,89 euro su eBay, con spedizione veloce dall’Italia. Si acquista direttamente a questo indirizzo.