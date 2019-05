Non avete una macchina con vapore ma volete schiuma di latte anche fredda senza complicazioni e spendendo poco? Ecco l’offerta da non farvi sfuggire: il montalatte di Vava a 24,49 euro grazie ad un nostro codice speciale.

Questo accessorio è tra i più gettonati nella lista di quelli per la casa del venditore Amazon e anche tra i più apprezzati (4 stelle piene su oltre 500 recensioni). Il perché è presto detto: ad un cifra molto economica potete portare a casa un piccolo elettrodomestico che aiuta a rendere più piacevole l’aroma di un buon caffè, creando un cappuccino molto simile a quello che potete avere al bar.

Basta vuotare un po’ di latte al suo interno, accenderlo e in pochi minuti il gioco è fatto: avrete una schiuma cremosa e densa che potrete mettere sopra un espresso oppure ad un cappuccino senza essere costretti a ricorrere (per chi ce l’ha) al beccuccio del vapore della macchina espresso.

Il montalatte di Vava funziona con ogni tipo di latte: soia, riso, scremato. Funziona anche con il latte freddo e quindi è in grado anche di produrre una schiuma fredda, ideale per l’estate. Tecnicamente è molto ben costruito. Internamente presenta i due livelli di utilizzo (massimo e minimo), ha un beccuccio ergonomico per vuotare la schiuma senza sporcare, un LED con una piacevole luce blu. Nella confezione trovate anche un set di fruste per non essere costretti a comprarne di riserva nel caso roviniate o smarriate quella installata al primo avvio.

Questo accessorio che riceve molti apprezzamenti da chi l’ha comprato, a 39 è tra i più economici in rapporto alle funzioni e alla costruzione: attualmente usando il codice 8YJCPP7M lo comprate a solo 24,49 euro spedizione compresa.