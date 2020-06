TikTok è popolare quasi come YouTube tra i giovanissimi

Un importante studio sull’uso delle app rileva che TikTok è popolare tra i bambini quasi quanto YouTube. L’analisi condotta negli Stati Uniti, Regno Unito e Spagna tra 60.000 famiglie, ha rilevato che i bambini di età compresa tra 4 e 15 anni trascorrono 80 minuti al giorno a guardare video su TikTok, solo cinque minuti in meno di quanto fanno su YouTube.

Il dato che più preoccupa, però, è che le limitazioni teoriche di YouTube basate sull’età non vengono applicate. I dati sono stati raccolti da Qustodio attraverso la sua app di controllo parentale. Questa monitora applicativi che vengono utilizzati dai bambini, fornendo dati sui tempi di utilizzo e inviando rapporti ai genitori. Lo studio, ricordiamo, copre il periodo da febbraio 2019 ad aprile 2020.

Il rapporto rileva che i bambini dai 4 ai 15 anni trascorrono in media 85 minuti al giorno a guardare video di YouTube, rispetto agli 80 minuti al giorno spesi su TikTok, come segnala TechCrunch. Quest’ultima app ha anche guidato la crescita dell’utilizzo app social per bambini, facendo registrare un plus del 100% nel 2019 e del 200% nel 2020.

I bambini ora guardano il doppio dei video al giorno rispetto a quattro anni fa. Questo nonostante il fatto che l’app di punta di YouTube sia destinata a un pubblico con età superiore ai 13 anni, un limite che non è mai stato veramente applicato, e che in passato ha portato a una storica multa da 170 milioni di dollari inflitta da FTC per la piattaforma di video online nel 2019. La causa, appunto, la sua non conformità con le normative sulla privacy dei bambini negli Stati Uniti.

Mentre YouTube ha creato YouTube Kids per i minori di 13 anni, la maggior parte utilizza invece l’app standard; in particolare questa è utilizzata dal 69% dei bambini statunitensi, dal 74% dei bambini nel Regno Unito e dall’88% dei bambini in Spagna. La sua app dedicata ai più piccoli, YouTube Kids, è utilizzata solo dal 7% dei bambini negli Stati Uniti, dal 10% dei bambini nel Regno Unito e non compare nemmeno sul radar in Spagna.

Non sorprende che TikTok sia così popolare tra i bambini: l'app ha oltrepassato la soglia dei due miliardi di download nell'aprile di quest'anno.