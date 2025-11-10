Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Android World » Motorola edge 60 neo disponibile in Italia
Android World

Motorola edge 60 neo disponibile in Italia

Di Mauro Notarianni
Motorola edge 60 neo - Foto di Motorola
Motorola edge 60 neo - Foto di Motorola

Motorola ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Motorola edge 60 neo, un dispositivo presentato come un “equilibrio” tra design compatto, funzionalità avanzate e intelligenza artificiale.

Motorola edge 60 neo si distingue per compattezza, leggerezza e per essere maneggevole. La robustezza è garantita dalla protezione IP68/69, dal Corning Gorilla Glass 7i e dalla certificazione MIL-STD-810H, elementi che assicurano resistenza contro acqua, polvere e urti.

Il design è esaltato da un display da 6,36 pollici (risoluzione 2670×1200 pixel @ 460ppi) con refresh rate da 120Hz, con una luminosità fino a 3000 nit (schermo visibile anche alla luce del sole) e bordi ultra-sottili. Il dispositivo è disponibile in tre tonalità: PANTONE Frostbite (verde mare), PANTONE Poinciana (tonalità sul rosso) e PANTONE Grisaille (grigio scuro)

Sul versante fotografia, edge 60 neo integra fotocamere con un sensore principale Sony LYTIA, obiettivo ultragrandangolare e zoom teleobiettivo 3x. La tecnologia moto ai promette di migliorare l’esperienza fotografica con il Photo Enhancement Engine, che ottimizza esposizione, dettagli e colori, e Signature Style, preset AI dal look distintivo. La Stabilizzazione Adattiva promette video fluidi anche in movimento.

Moto ai offre funzionalità come Next Move, per suggerimenti contestuali basati sullo schermo, e l’integrazione con Perplexity, Microsoft Copilot, Playlist Studio e Image Studio per trasformare idee in immagini e contenuti personalizzati. Integra la funzione Cerchia per cercare con Google e l’accesso diretto a Gemini.

Edge 60 neo vanta una batteria da 5000 mAh. Qando la carica è bassa, la ricarica TurboPower da 68W promette autonomia per l’intera giornata in 7 minuti. Il dispositivo supporta anche la ricarica wireless da 15W, per una maggiore comodità. La memoria RAM è 8GB, il processore un MediaTek Dimensity 7400. Sono presenti: lettore di impronte, riconoscimento facciale, sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro (bussa elettronica).

Disponibilità e prezzi

Nel momento in cui scriviamo Motorola edge 60 neo è disponibile su Amazon al prezzo di 399€. In occasione del lancio, sarà disponibile un bundle speciale di edge 60 neo che comprende anche moto buds senza costi aggiuntivi.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

PREPARATI AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025!

Non perdere tempo a cercare: le offerte Amazon più vantaggiose per il Black Friday 2025 verranno caricate in questo spazio non appena saranno disponibili.

Resta sintonizzato e preparati a riempire il carrello con gli sconti che stavi aspettando!

Articolo precedente
Ultimi giorni di sconto su ebike, monopattini e non solo su GeekMall
Articolo successivo
Offerte Amazon 10 novembre: Apple, Hisense, Lenovo, Samsung, DJI, Netgear, Oral-B – aggiornato

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.