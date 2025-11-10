Ultimi giorni di sconto su ebike, monopattini e non solo su GeekMall

Le offerte per la Festa dei Single lanciata da GeekMall stanno per scadere: l’11 Novembre infatti è l’ultimo giorno per approfittare dell’occasione e anticipare i regali di fine anno comprandoli al risparmio. In promozione trovate soprattutto bici e monopattini elettrici, power station e alcuni elettrodomestici, e grazie ad alcuni codici sconto potete tagliare il prezzo anche al resto del catalogo.

Nello specifico spendendo almeno:

€80, potete ottenere €10 di sconto col codice 10DBLVN80

col codice €200, potete ottenere €15 di sconto col codice 15DBLVN200

col codice €300, potete ottenere €20 di sconto col codice 20DBLVN300

col codice €500, potete ottenere €30 di sconto col codice 30DBLVN500

col codice €700, potete ottenere €50 di sconto col codice 50DBLVN700

Tenete a mente che le scorte sono limitate, quindi non è detto che quel che c’è il sconto oggi lo ritroviate disponibile anche domani, perciò se c’è qualche cosa che vi interessa fareste bene a concludere l’acquisto il prima possibile.

Come dicevamo questa promozione è stata lanciata per la Festa dei Single e quindi scade l’11 Novembre (il nome della giornata viene proprio dalla sequenza 11/11) quindi tutti gli sconti termineranno alla mezzanotte di domani.

Di seguito vi segnaliamo alcuni dei prodotti in promozione:

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro costa 1.389 € ma potete comprarla in sconto a 1.339 € inserendo il codice 50DBLVN700 nel carrello prima dell’acquisto.

HiBREW G5

Un macinacaffè elettrico con corpo in lega di alluminio e superficie antiscivolo, offre 36 livelli di macinatura adatti a diversi metodi di estrazione come Espresso, Turco, Pour Over, Moka e Drip Coffee.

Dispone di due velocità di macinazione (500 e 400 giri/min): la modalità lenta riduce il calore e preserva l’aroma dei chicchi. Inoltre il rivestimento è antistatico, facilitando così la pulizia e limitando i residui di caffè.

Costa 129 € ma col codice Q51FVH4C lo potete comprare per 115 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048 Wh e una potenza di uscita di 2400 Watt, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 costa 669 € potete comprarla in sconto a 639 € inserendo il codice 30DBLVN500 nel carrello prima dell’acquisto.

HiBREW H10A

Una macchina per caffè espresso semiautomatica con pressione di 20 bar per un’estrazione ottimale del caffè grazie anche al sistema di pre-infusione.

È possibile regolare personalizzando la quantità di caffè, la temperatura di estrazione, la temperatura del vapore e il tempo di pre-infusione adattandola così alle diverse preferenze.

Ci sono anche il montalatte a vapore ad alta pressione (125-150°C) per una schiuma di latte densa, e un sistema a bobina termica in acciaio inox che invece stabilizza la temperatura dell’acqua migliorando la qualità dell’estrazione. Infine la macchina è dotata della funzione scaldatazze.

HiBREW H10A costa 176 € ma inserendo il codice P8H6TKRL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 160 €: la spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

Proscenic P15

Dotata di un motore brushless da 580 Watt e un’aspirazione che arriva fino a 50 kPa, è in grado di rimuovere polvere, sporco ostinato e peli di animali anche in angoli, zone alte e tappeti. La batteria da 2500 mAh promette fino a 70 minuti di autonomia, sufficiente per pulire circa 250 metri quadrati con una sola carica.

La spazzola antigroviglio a forma di V, insieme alla luce LED verde, facilita la rimozione di peli e polvere, mentre il display touchscreen a colori mostra in tempo reale batteria, modalità di aspirazione e stato della spazzola. Il sistema di filtraggio a sei strati trattiene il 99,99% di polveri sottili e allergeni, e il contenitore da 1,2 L riduce la frequenza di svuotamento.

Costa 119 € ma col codice 10DBLVN80 la potete comprare in offerta a 109 €.

Eleglide C2

Dotata di un motore centrale da 250W con coppia di 75 Nm, questa e-bike è pensata per affrontare salite impegnative e lunghe percorrenze con facilità. Il sistema di pedalata assistita a 5 livelli e il cambio Shimano a 7 velocità garantiscono una guida fluida e personalizzata.

I freni sono a disco idraulici assicurando massima sicurezza e riducendo la distanza di frenata, mentre la forcella ammortizzata e il grado di protezione IPX4 assicurano comfort anche su terreni complessi. La batteria da 36V e 13Ah assicura un’autonomia fino a 100 km con ricarica rapida in 6,5 ore, completata da pneumatici robusti e un sistema di illuminazione conforme alle normative europee.

Con il coupon PBM9VR4I ve la portate a casa per 799 €.

Proscenic F10 Pro

È un aspirapolvere lavapavimenti senza fili 3 in 1 che combina aspirazione, lavaggio e pulizia a umido con acqua dolce per rimuovere macchie ostinate dai pavimenti duri. Offre tre modalità di pulizia (Smart, Max e Aspirazione), un sistema di autopulizia automatico, serbatoi separati per acqua pulita (650 ml) e sporca (500 ml) e un’autonomia fino a 30 minuti.

Dotato di display LED e guida vocale multilingue, è facile da usare e manovrare grazie alla spazzola flessibile e all’autopropulsione. Supporta la pulizia da bordo a bordo e il design con separatore solido-liquido semplifica lo smaltimento dello sporco.

Costa 131 € ma col codice 10DBLVN80 lo pagate 121 €.

Akluer 480L-A

È un tapis roulant da ufficio con funzione di inclinazione, motore silenzioso e capacità di carico fino a 150 Kg. La regolazione dell’inclinazione permette di aumentare il consumo di calorie e simulare le salite, mentre la velocità può essere variata da 1 a 6,5 Km/h tramite touchscreen o telecomando.

Dispone inoltre di un display LED che mostra velocità, tempo, distanza e calorie, e di una cintura antiscivolo con 10 ammortizzatori in silicone per ridurre l’impatto su ginocchia, muscoli e articolazioni. Completamente assemblato e dotato di ruote per il trasporto, si adatta facilmente a spazi ridotti sotto scrivania o mobili.

Normalmente costa 149 € ma col codice XMS7S2S7 ve lo portate a casa per 119 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.