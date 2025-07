Motorola Moto Tag è il trova tutto preciso al millimetro per Android

Da anni gli utenti iPhone apprezzano le funzioni della tecnologia UWB Ultrawide-Band per il tracciamento di precisione degli oggetti smarriti grazie ad AirTag: il tracker Moto Tag di Motorola offre funzioni molto simili in abbinamento alla rete Find Hub di Google per tutti i proprietari di smartphone Android compatibili.

Il costruttore evidenzia la compatibilità con i suoi terminali razr 60 ultra e motorola edge 50 ultra, in ogni caso Moto Tag si può usare con qualsiasi terminale Android, anche se per sfruttare la localizzazione con precisione millimetrica occorre un terminale dotato di tecnologia UWB.

Moto Tag si associa al volo con lo smartphone tramite Google Fast Pair. Grazie all’app abbinata al dispositivo l’utente può personalizzare la configurazione, a cominciare dall’assegnazione di un nome, la regolazione dei suoni di avviso, per verificare la durata della batteria e così via.

Per quanto riguarda l’autonomia funziona grazie a una batteria CR2032 sostituibile che garantisce fino a un anno di utilizzo. Come ci si aspetta da un tracker che deve accompagnare chiavi, bagagli, borse oe getti nella vita di tutti i giorni è certificato IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Gli utenti che abbinano Moto Tag a uno smartphone Android con tecnologia UWB hanno a disposizione il tracciamento direzionale che li guida con precisione millimetrica verso l’oggetto smarrito. La piattaforma Find Hub di Google conta su oltre un miliardo di dispositivi nel mondo per individuare gli oggetti smarriti tramite raccolta dati anonima via crowdsource.

I dati di localizzazione sono protetti con crittografia totale: solo il proprietario del tag (o le persone da lui autorizzate) può visualizzarne la posizione. Sempre per tutelare privacy e sicurezza degli utenti, Moto Tag supporta gli avvisi automatici di Google quando viene rilevata la presenta di tracker sconosciuti, sia con Android che su iPhone, per evitare tracciamenti indesiderati.

Moto Tag, disponibilità e prezzo

Moto tag è disponibile da questa pagina di Amazon e sul sito di Motorola in due versioni: il pacchetto singolo al prezzo di 33,90 euro e il pacchetto contenente quattro tracker moto tag al prezzo di 139,90€.