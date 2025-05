Motorola svela i resistenti e colorati moto g86 power, g86 e g56

L’ultima linea moto g è indicata da Motorola come “progettata per durare” grazie al rispetto dei requisiti di resistenza di livello militare per una maggiore protezione, ma anche sul fronte dell’autonomia con batterie generose per funzionare a lungo. La nuova generazione di dispositivi moto g, tra cui moto g86 power 5G, moto g86 5G e moto g56 5G, vanta un mix di funzionalità e durata della batteria, tutti in una colorata palette Pantone.

moto g86 power 5G

Dotato della “batteria più grande mai realizzata da Motorola” (6.720 mAh che offre fino a 53 ore di autonomia), il nuovo moto g86 power 5G, vanta fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale e ricarica TurboPower da 30 W che permette una ricarica in 30 minuti.

La batteria alimenta il processore MediaTek Dimensity 7300; moto g86 power 5G è dotato di 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Le certificazioni IP68 e IP69 lo proteggono da pioggia, polvere, sporco, sabbia e acqua ad alta pressione, inclusa l’immersione fino a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

La certificazione MIL-STD-810H consente di resistere a temperature estreme, variazioni di pressione, altitudini e cadute. Per proteggere il display da graffi e cadute, il dispositivo è dotato anche di Corning Gorilla Glass 7i resistente ai danni.È disponibile nelle colorazioni Cosmic Sky, Chrysanthemum, Golden Cypress e Spellbound tutte rigorosamente certificate Pantone.

Moto g86 power 5G vanta il “display più luminoso del segmento”, un Super HD pOLED da 6,67″, che ha il 28% di risoluzione in più rispetto alla generazione precedente. La tecnologia pOLED consente un design più sottile, specialmente sui bordi, un’esperienza visiva più coinvolgente, una maggiore luminosità di picco e maggiore durata della batteria.

Texture e colori visualizzati sono più ricchi grazie alla certificazione HDR10+. Il dispositivo offre 4.500 nit di picco di luminosità, 2,8 volte più luminoso della generazione precedente Quando gli utenti sono a bordo piscina o controllano il telefono dopo aver fatto la doccia, possono utilizzare il dispositivo, con le dita sono bagnate, grazie alla tecnologia Water Touch. Il terminale è dotato di altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos.

Moto g86 power 5G mette a disposizione dell’utente fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYTIA 600, in grado – secondo la società – di produrre contenuti di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Oltre alla fotocamera principale, segnaliamo l’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP per scatti ampi o passare a Macro. La fotocamera frontale da 32 MP completa il sistema di fotocamere.

Moto g86 5G

Moto g86 5G è costruito con le stesse caratteristiche chiave della versione moto g86 power. Il display è un Super HD pOLED da 6,7 pollici, “il più luminoso della sua categoria”; è presente un sistema di fotocamere Sony LYTIA 600 da 50MP con Photo Enhancement Engine di moto ai.

moto g86 5G vanta un design ultrasottile e leggero e tra le colorazioni disponibili vi sono: Cosmic Sky, Chrysanthemum, Golden Cypress e Spellbound, anche queste certificate Pantone. Come il modello superiore, anche questo terminale soddisfa gli standard militari per la resistenza, superando 16 test per condizioni quali temperature estreme, variazioni di pressione, cicli di congelamento/scongelamento e cadute improvvise fino a 1,2 metri.

Corning Gorilla Glass 7i offre prestazioni antigraffio fino a 2 volte migliori, e la classificazione IP68 e IP69 del telefono offre una protezione superiore contro polvere, sporco, sabbia e acqua ad alta pressione. È indicato come progettato per resistere all’immersione fino a un massimo di 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

Moto g86 5G ha anche un display Super HD da 6,7″ indicato come 2,8 volte più luminoso rispetto alla precedente generazione. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz; il sistema audio è certificato Hi-Res e supporta il Dolby Atmos.

Moto g56 5G

Moto g56 5G mantiene la costruzione con resistenza di livello miliare in un terminale con sensazione al tocco morbida e finiture premium. In questo caso lo schermo è Full HD+ da 6,72 pollici, con suono coinvolgente grazie a Dolby Atmos e Bass Boost, con bassi fino a quattro volte più potenti rispetto al predecessore.

Il comparto fotografico è identico ai modelli superiori della serie. Moto g56 5G funziona con processore MediaTek Dimensity 7060 e grazie a una batteria da 5.200 mAh con autonomia dichiarata fino a 40 ore.

Prezzi e disponibilità

Moto g56 5g è disponibile in Italia nel taglio di memoria 8/256GB a partire da 269€, mentre moto g86 5g sarà disponibile nel taglio di memoria 8/256GB a partire da metà giugno al prezzo di 349€. Infine, moto g86 power 5g sarà disponibile in Italia nel taglio di memoria 8/512GB a partire da luglio al prezzo di 399€.

I modelli della serie precedente moto G85 sono disponibili in sconto nel negozio Motorola su Amazon, dove presto arriveranno anche i nuovi terminali G86 appena annunciati.