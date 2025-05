Speaker Bluetooth a prezzo impossibile, solo 3 €

Se cercate un piccolo altoparlante Bluetooth dal prezzo estremamente contenuto, questo modello da 3 Watt potrebbe essere una soluzione interessante; almeno per alcune occasioni. Costa solo 3 euro, un prezzo che ovviamente non fa pensare a un dispositivo ad alte prestazioni, ma che potreste tuttavia decidere di investire per usarlo in tutte quelle situazioni in cui la qualità audio non è la priorità assoluta, ma conta di più la comodità.

Pensiamo ad esempio al fatto di poterlo usare in totale autonomia: basta inserire una microSD o una chiavetta USB con le vostre canzoni preferite e il dispositivo è subito pronto a riprodurle, senza bisogno di collegarlo ogni volta al telefono.

Questo significa che, nel caso di una microSD, si può lasciare la scheda inserita nell’apposito slot, con la musica già caricata, e accendere lo speaker ogni volta che si vuole per ascoltare la musica. In questo modo, il telefono resta libero, non si consuma la sua batteria, e si può continuare a ricevere chiamate o usare le app senza interruzioni.

In alternativa, per chi ama la radio, c’è anche la funzione FM integrata, che permette di sintonizzarsi sulle stazioni locali, oppure il classico Bluetooth per trasmettere l’audio in streaming da telefoni, tablet, computer e via dicendo.

Si può mettere in pausa, cambiare brano o regolare il volume tramite i pulsanti integrati e le dimensioni compatte (circa 12 x 8 x 4 cm) lo rendono facile da trasportare in borsa o in uno zaino e portarselo in tutte quelle situazioni in cui non avete bisogno di sistemi audio sofisticati.

L’autonomia non è elevatissima – la batteria da 300 mAh garantisce solo qualche ora di ascolto – ma per un uso saltuario o occasionale può essere più che sufficiente.

Insomma, pur con i suoi limiti, può valere la pena averne uno a disposizione: economico, pratico, indipendente dal telefono, adatto per chi vuole ascoltare musica in modo semplice, senza complicazioni e senza spendere praticamente nulla.

