Black Friday Moulinex in cucina, tutto per preparare cuocere e grigliare
Black Friday Moulinex in cucina, tutto per preparare cuocere e grigliare

Se state cercando piccoli elettrodomestici capaci di togliervi tempo ai fornelli senza farvi rinunciare al gusto, la produzione Moulinex degli ultimi anni va dritta in questa direzione: strumenti pratici, spesso compatti, con tanta automazione “furba”.

Il cuore della gamma sono i robot da cucina multifunzione. Modelli come Easy Force puntano sulla versatilità: decine di funzioni e accessori per tritare, impastare, affettare o frullare in un unico corpo macchina, ideale quando volete fare un po’ di tutto ma avete poco spazio sul piano lavoro.

Se invece cercate un aiuto “da chef”, la famiglia Companion aggiunge la cottura assistita: programmi automatici, capienza generosa e modalità manuale per seguire ricette passo-passo o improvvisare senza stress.

Per la cucina quotidiana c’è poi la linea di preparazione rapida: il minipimer Quickchef con lame ad alta efficienza e velocità regolabili è pensato per creme, vellutate, salse e maionese in pochi minuti.  Accanto, i tritatutto Multimoulinette sono la scorciatoia per cipolle, erbe, frutta secca o battuti pronti al volo.

Gli strumenti per la cottura comoda

Sul fronte cottura “light”, le friggitrici ad aria Easy Fry permettono di ottenere croccantezza con meno olio e consumi ottimizzati, con programmi dedicati ai piatti più comuni.

E se amate la griglia, Optigrill+ XL porta sensori e programmi automatici che regolano tempi e temperatura in base a spessore e quantità, mentre le piastre antiaderenti facilitano la pulizia.

Ecco tutti i prodotti più interessanti con sconti Black Friday

