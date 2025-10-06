Festa Prime, Oral-B spazza i prezzi con tanti sconti su Amazon

Desiderio di denti smaglianti? con Oral-B si va sul sicuro, perciò non aspettate oltre: con la Festa delle offerte Prime disponibili su Amazon per alcuni modelli della gamma di questo marchio comprate tutto l’occorrente per lavarvi i denti in maniera efficace, e con una batteria che dura “settimane”.

Partiamo proprio dal fatto che Oral-B è tra le aziende più conosciute in questo settore per via della qualità dei prodotti e dell’esperienza maturata nel corso degli anni. Fu fondata nel 1950 dal parodontologo californiano Dr. Robert W. Hutson, che cominciò creando e poi brevettando un tipo di spazzolino da denti chiamandolo Oral-B 60 perché aveva 60 setole. E’ da qui che comincia la storia di un’impresa fondata con due farmacisti locali che vedeva il coinvolgimento dei dentisti per far conoscere il nuovo prodotto.

Hutson vendette poi l’azienda negli anni ’60 per continuare la sua attività professionale nel suo studio di San Jose, ma il successo vero cominciò nel 1984, quando Oral-B fu acquistata dal gruppo Gillette, acquisito poi da Procter & Gamble nel 2005. Braun, altro marchio del gruppo, iniziò infatti a produrre e commercializzare gli spazzolini elettrici usando il marchio Oral-B che conosciamo oggi, al quale associamo tutta la linea di prodotti per l’igiene orale che va dagli spazzolini da denti manuali a quelli elettrici, senza dimenticare gli irrigatori orali ed i fili interdentali.

L’offerta che vi segnaliamo oggi riguarda diversi modelli di quelli elettrici e smart. Valutatene seriamente l’acquisto perché anche il modello più semplice, se va a sostituire lo spazzolino manuale, rappresenta una svolta vera. La spazzolatura elettrica offre migliaia di movimenti al minuto garantendo una pulizia più efficace e approfondita. In più il timer che con le vibrazioni segnala il momento giusto per cambiare area e il completamento della pulizia agevolano non poco l’intero processo, che banalmente sembra perfino più rapido e perciò meno noioso.

Spazzolini

Testine di ricambio

Dentifricio

