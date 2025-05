Coupon sconto sul Mini PC origimagic N2 PRO Ryzen 7 con 32 GB RAM, 389€

Potenza da vero desktop in formato compatto: il mini PC N2 PRO con processore AMD Ryzen 7 6800H, 32 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe da 512 GB è ora disponibile a soli 389€ applicando il coupon di 150€ su Amazon.

Ryzen 7 6800H, RAM DDR5 e SSD PCIe: prestazioni da vero desktop

Il cuore di questo mini PC è il potente AMD Ryzen 7 6800H, con frequenza fino a 4,7 GHz e architettura Zen 3+. Una soluzione versatile e ad alte prestazioni, ideale per lavoro, studio, multimedialità e anche gaming leggero.

Abbinato a 32 GB di RAM DDR5 e un SSD da 512 GB su interfaccia PCIe 3.0,

offre una velocità operativa eccezionale, sia per multitasking pesante che per applicazioni grafiche o ambienti di sviluppo. Il tutto è racchiuso in un case ultra compatto, perfetto per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare alle prestazioni.

Compatto, silenzioso e pronto all’uso con Windows 11 Pro

Il N2 PRO arriva con Windows 11 Pro preinstallato, pronto all’uso in pochi minuti.

È dotato di un sistema di raffreddamento silenzioso ed efficiente e supporta il collegamento a più monitor tramite HDMI e USB-C.

Grazie alla grafica integrata Radeon 680M, è adatto anche per giochi leggeri, editing foto/video e streaming in 4K. Le numerose porte USB e l’uscita LAN lo rendono perfetto come PC da ufficio, stazione multimediale o mini server domestico.



Un vero affare per chi cerca potenza e flessibilità

Considerando il prezzo pieno di 539€, lo sconto applicabile di 150€ tramite coupon Amazon lo porta a soli 389€ su Amazon: un’offerta di valore eccellente per un mini PC con specifiche così avanzate. Le prestazioni sono superiori a molti notebook nella stessa fascia di prezzo, con il vantaggio di un’architettura desktop più stabile, espandibile e performante.

Scoprite il Mini PC N2 PRO con Ryzen 7 a 389€ su Amazon e portate sulla scrivania un concentrato di potenza e versatilità.