Settimana Casa e Giardino, partite le offerte su Amazon

La Settimana Casa & Giardino appena partita su Amazon rappresenta un’interessante occasione per rinnovare o semplicemente migliorare gli ambienti domestici e gli spazi esterni, con un’attenzione particolare al risparmio. Fino al 20 maggio infatti si potrà risparmiare fino al 30% su una selezione di articoli dedicati alla casa e al giardino.

Potete esplorare le offerte direttamente dalla pagina promozionale Casa & Giardino, dove volendo potete attivare alcuni filtri per smistare gli sconti in corso in questo momento.

Si risparmia in piena fioritura – scrive Amazon nello slogan del nuovo negozio – approfittando di una gamma ampia e diversificata di articoli, con la possibilità di intervenire su più fronti: dalla praticità del fai da te alla gestione intelligente degli spazi.

Queste offerte possono ad esempio essere spulciandole marchio per marchio, scegliendo tra nomi noti come Bosch, GROHE, Kärcher, Leifheit, Philips e altri; oppure per categoria, andando a rintracciare solo quelle che rientrano nel mondo della Smart Home e quindi separandole da utensili e fai da te, prato e giardino, tecnologia per la casa ed elettrodomestici.

In questo modo potrete individuare con facilità le soluzioni più adatte, sia che dobbiate migliorare gli ambienti domestici, sia che abbiate in mente di mettere in atto progetti più grandi.

Chi desidera ridurre i consumi o fare scelte più consapevoli può approfittare anche delle sezioni dedicate ai prodotti Climate Pledge Friendly, pensati appunto per ridurre l’impatto ambientale. Non mancano inoltre le offerte su articoli Amazon Basics, sui dispositivi Amazon e sulla selezione Amazon Seconda Mano, che consente di risparmiare ulteriormente dando una seconda vita ai prodotti.

Questa iniziativa si inserisce in un buon momento perché, con l’arrivo della bella stagione, potrete più facilmente dedicarvi alla cura degli ambienti esterni, ma anche per ripensare gli interni della casa nell’ottica di aggiungere qualche tecnologia Smart.

Ma indipendnetemente da questo, potendo scegliere tra prodotti per la pulizia della casa, mobili, cucina o soluzioni per l’automazione domestica, riuscirete a trovare strumenti adatti a ogni contesto e a diverse fasce di prezzo.

La promozione

Come dicevamo le offerte resteranno attive fino al 20 maggio (salvo esaurimento anticipato delle scorte) e le trovate raccolte all’interno di questa pagina su Amazon. Ogni proposta è accompagnata da offerte a tempo, da cogliere al momento giusto per ottimizzare la spesa e migliorare la funzionalità degli spazi in modo pratico e conveniente.

Qui su Macitynet abbiamo comunque pubblicato alcuni articoli dedicati agli sconti più interessanti, per via del prezzo e tenendo conto della passione per la tecnologia dei nostri lettori, nell’intento di facilitarvi ulteriormente la scoperta dei migliori affari che si possono fare in questo momento su Amazon grazie a questa nuova campagna promozionale.

Di seguito l’elenco degli articoli già pubblicati sul nostro sito a riguardo: