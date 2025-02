Nespresso Inissia al minimo storico, 80,99 euro con 100 capsule in regalo

Pubblicità La Nespresso Inissia a costo zero. Si può interpretare così l’offerta che trovate oggi su Amazon grazie alla quale a solo 89,99 euro, il minimo storico avete la macchina e con essa anche 90 € di capsule Nespresso. Stiamo parlando, di quella che è forse la più popolare e venduta delle macchine per caffè Nespresso, un’accessorio prodotto da De’ Longhi, a sua volta un protagonista assoluto delle macchine per espresso, che vende centinaia di migliaia di pezzi ogni anno e che su Amazon ha quasi 43mila giudizio positivi da 4.5 stelle su 5. La Nespresso Inissia De’ Longhi è piccola, robusta, potente. La pompa arriva 19 bar, il serbatoio contiene fino a 0,7 litri d’acqua. Si riscalda in pochi secondi, consente di fare un caffè, lungo e corto, ad una temperatura perfetta. Le capsule consentono un utilizzo semplificato con pulizia e manutenzione ridottissime. Niente polvere di caffè in cucina, niente elementi da scrostare o complessi processi di pulizia di elementi interni. Solo una decalcificazione saltuaria che procede mediante la pressione dei due soli pulsanti di cui è dotata la macchina. Il prezzo di 80,90 euro è il più basso che abbiamo visto per la Nespresso Inissia De’Longhi. Come se questo non bastasse nella confezione trovate anche un coupon che vi permette di accendere ad una promozione per acquistare capsule Nespresso risparmiando fino a 90 €. Il meccanismo della promozione lo trovate in questa pagina. Click qui invece per comprare la macchina che, come detto, a 80,90 euro è al minimo storico

