Netgear Meural Canvas II, il quadro per foto digitali e capolavori dell’arte a IFA 2019

Le cornici digitali sono già vecchie se si confrontano con Meural Canvas II, la soluzione di Netgear mostrata a IFA 2019 che trasforma qualsiasi immagine in un quadro da appendere al muro.

Non serve più stampare le foto o acquistare le fedeli repliche delle opere d’arte che si desiderano esporre in casa o in ufficio perché con questo dispositivo è possibile averle tutte all’interno di un unico quadro digitale.

Grazie al display opaco antiriflesso riesce a mostrare nel dettaglio ogni singola pennellata dell’opera d’arte come se la si stesse guardando passeggiando all’interno di un museo mentre, attraverso la connessione Wi-Fi, è possibile caricare rapidamente le immagini da alternare o sostituire a quella in visione.

Neural Canvas II è ottimo anche dal punto di vista energetico: consuma infatti il 45% di energia in meno rispetto al modello precedente e i sensori di luce ambientale, posti sulla parte frontale del dispositivo, sono stati potenziati per regolare al meglio la luminosità dello schermo in base alla luce circostante affinché ogni opera sia visibile in modo ottimale.

Questo affascinante quadro Smart è disponibile in due formati, da 27” (19 x 29 cm) e 21.5” (16 x 24 cm) entrambi con schermo HD in 16:9, e può essere orientato sia in orizzontale che in verticale (i sensori sono infatti in grado di rilevare automaticamente la posizione ed adattare l’immagine mostrata di conseguenza) senza staccarlo dal muro grazie al perno snodabile Meural Swivel Mount.

Sono quattro le modalità a disposizione dell’utente attraverso le quali è possibile interagire con la galleria di foto e di opere d’arte. Basta infatti muovere la mano davanti ai due sensori per scorrere tra le varie opere o le varie fotografie ed accedere alle impostazioni. In alternativa si può abbinare a un dispositivo con Alexa e controllare tutto via voce, oppure dall’app Meural disponibile per iPhone, iPad e Android o da qualsiasi computer attraverso il portale my.meural.com.

Una delle caratteristiche più interessanti di Meural è quella di avere un accesso immediato a una vasta quantità di contenuti. L’iscrizione al Meural Members consente infatti di installare subito oltr 30.000 opere d’arte, sia quelle più note esposte nei principali musei del mondo, sia quelle realizzate da artisti affermati o emergenti.

Dall’arte classica al Rinascimento, con opere di geni come Leonardo Da Vinci e Caravaggio, fino al post-moderno con la pop art di Keith Haring a Jean-Michel Basquiat e anche fotografie di ogni epoca, entrano così a far parte della quotidianità di ogni amante dell’arte, mentre dal marketplace Meural è possibile sfogliare gli approfondimenti sulle opere e salvare la propria collezione personale come se ci si trovasse all’interno di un museo o a una mostra fotografica.

Come dicevamo la piattaforma Meural consente di caricare e quindi di esporre anche le proprie fotografie, organizzandole in gruppi, regolandone i colori e tagliandole affinché si adattino perfettamente al formato 16:9 del quadro. Insieme all’archivio online, incluso nell’abbonamento, Meural è dotato di una porta USB e uno slot per le schede SD caricando così le immagini senza passare per il cloud.



Netgear Meural Canvas II in versione 27” con cornice bianca o nera costa 849 dollari mentre la versione con cornice effetto legno chiaro o scuro costa 899 dollari. Il modello con schermo da 21.5” costa 649 dollari con cornice bianca o nera oppure 699 dollari con cornice effetto legno. Il perno snodabile Meural Swivel Mount si acquista a parte e costa 49 euro.

Tutte le novità da IFA 2019 qui.