Il kit di sopravvivenza IFA 2019 per MacBook è Anker PowerExpand 7 in 1

I portatili Apple sono super sottili, leggeri e potenti ma le porte solo USB-C impongono di avere sempre con noi cavi, adattatori e chiavette varie per poter svolgere alcune operazioni indispensabili: a IFA 2019 abbiamo risolto tutti i problemi di collegamento con l’hub Anker PowerExpand+ 7 in 1.

In un colpo solo abbiamo mandato in pensione un moltiplicatore di porte da USB-C a USB che ci ha accompagnato per mesi nelle trasferte, così come lo storico adattatore di rete Apple da USB a Ethernet, infine possiamo dire addio anche al cavetto della fotocamera per scaricare le foto sul Mac . Tre piccoli accessori che si vanno ad aggiungere all’alimentatore, al cavo USB-C per ricaricare il portatile e a diversi altri che, messi tutti insieme, creano confusione e aumentano peso e ingombro nello zaino.

Con l’hub Anker PowerExpand+ 7 in 1 la nostra borsa per lavorare in trasferta a Berlino ha immediatamente perso ingombro e peso, guadagnando in ordine. Ma soprattutto ci ha permesso di porre fine a un accrocchio infelice, vale a dire collegare l’hub USB al Mac e poi a questo l’adattatore di rete Ethernet.

Questo è possibile perché in un oggetto piccolo, leggero e anche elegante Anker PowerExpand+ 7 in 1 mette a disposizione due porte USB 3.0, lettore di schedine di memoria SD e microSD, una porta Ethernet, l’ingresso per l’alimentazione del portatile USB-C con PowerDelivery da 60W infine anche una uscita video HDMI 4K per collegare monitor e TV.

Una nota sulla potenza erogata da 60W: collegando direttamente l’alimentatore del nostro portatile all’hub di Anker la potenza è sufficiente per alimentare l’hub e anche ricaricare il notebook, a patto però che la potenza richiesta dal laptop sia al massimo di 48W.

Questo perché per il funzionamento dell’hub assorbe 12W. Così Anker PowerExpand+ 7 in 1 può essere utilizzato con MacBook, MacBook Air e anche MacBook Pro 13” ma non riesce a ricaricare MacBook Pro 15” perché richiede più potenza.

Per gli utenti di tutti i portatili Apple con porte solo USB-C, ed esclusi solo MacBook Pro 15”, l’hub Anker PowerExpand+ 7 in 1 è un accessorio essenziale, compatto e super versatile che risolve in un colpo solo tutti i problemi di collegamento sia in trasferta che a casa. In più nella confezione è incluso anche un astuccio morbido di trasporto, pratico da usare per non graffiare l’hub in trasferta.

Ricordiamo che questo accessorio è compatibile non solo con MacBook, Air e Pro 13″ ma anche con praticamente qualsiasi altro dispositivo e computer dotato di porta USB-C, inclusi iPad Pro, PC Windows e Chromebook. Tenendo presente che invece del prezzo di listino di 59,99 euro ora è proposto in sconto su Amazon a 49,99 euro l’acquisto risulta ancora più conveniente e caldamente raccomandato.

