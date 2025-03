Modellate la luce nelle foto col NIKKOR Z 35MM F 1.2 S

Pubblicità

Tra i super-luminosi di Nikon si è da poco aggiunto un nuovo obiettivo NIKKOR serie Z: è il NIKKOR Z 35MM F 1.2 S, un’ottica a focale fissa di altissima apertura e con un elevato potere risolvente che apre nuove possibilità creative per tutti quelli che raccontano storie attraverso foto e video.

Lo vediamo molto bene applicato al mondo del giornalismo e della fotografia di strada proprio perché la lunghezza focale dei 35 mm riesce molto bene ad approssimare quello che vediamo a occhio nudo; ma risulta sicuramente efficace anche in altri settori come quello della moda, dell’arte, dei documentari e degli eventi più in generale, dove l’ampia apertura del diaframma a f/1.2 permette di catturare un quantitativo di luce e al contempo creare un bokeh millimetrico capace di isolare i soggetti con un senso di profondità quasi tridimensionale.

Chiaramente gode di tutte le ultime tecnologie in fatto di precisione nella messa a fuoco perfino quando si riprende a distanza ravvicinata, ed è particolarmente apprezzato anche per quanto riguarda il bilanciamento ottico. Chi lo ha provato dice che offre contrasto e nitidezza eccellenti in tutta l’inquadratura, anche quando si sta inquadrando direttamente verso fonti di luce intensa.

Sia che si lavori in orizzontale o verticale, i comandi intuitivi e completamente personalizzabili sono facilmente raggiungibili e questo robusto obiettivo full-frame è completamente sigillato per poter essere usato anche in ambienti polverosi o in condizioni meteorologiche imprevedibili.

Come dicevamo è un’ottica di precisione S-Line composta da 17 elementi in 15 gruppi, dove gli elementi ED e SR sono in grado di lavorare insieme per contrastare la dispersione della luce e prevenire cose come la frangia cromatica, le distorsioni e le aberrazioni.

È inoltre dotato di diversi trattamenti antiriflesso come il Meso Amorphous Coat, l’ARNEO Coat e il Nano Crystal Coat che eliminano virtualmente i riflessi e le immagini fantasma anche in condizioni di controluce difficili.

Infine, per chi se lo stesse chiedendo, questo obiettivo è compatibile con tutta la gamma di filtri da 82mm degli obiettivi S-Line da 50mm e 85mm f/1.2.

NIKKOR Z 35MM F 1.2 S costa 3.249 € ed è in vendita anche su Amazon.

